Carlos Vela habla sobre la ausencia del Chicharito de la Selección

Carlos Vela pic.twitter.com/WJCU6KXevP

“No tengo ni idea, al final Chícharo (Hernández) está haciendo gran inicio de temporada, está rindiendo a buen nivel, pero al final el que toma las decisiones es el entrenador y ya es cuestión de gustos”, declaró el goleador de Los Ángeles FC.

ESTO DIJO EL BOMBARDERO 👉🏻

Vela aseguró que la ausencia de Chicharito y de otros futbolistas de la Selección Mexicana se debe a que no encajan en el estilo que busca implementar dentro de la cancha el Tata.

“Ya no es ‘tiene que llevar a este o al otro’ yo creo que él busca lo que se adapta más a su estilo de juego y ante eso no podemos hacer nada, ya es cuestión de qué necesita o qué no necesita, ya no puedo decirte por qué o qué está pasando, no tengo la menor idea”, agregó el goleador mexicano.

Las declaraciones de Vela llega un día después de que el propio Hernández Balcázar descartó exigir su nominación al Tri para disputar la Copa Oro. “Creo que sería imprudente, de mi parte, tomarme el lugar de exigir o pedir una convocatoria, está claro que Tata es el que decide, sería muy arrogante pedir una convocatoria”, dijo el Chicharito.

"Chicharito está haciendo un gran inicio de temporada, rindiendo a un gran nivel, el que toma la decisión es el Tata, es cuestión de gustos": Carlos Vela

Javier Hernández fue incluido en una prelista de 60 jugadores de México para la Copa Oro, empero, los reportes de la prensa indican que difícilmente será llamado para participar en este torneo.

