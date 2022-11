CARLOS VELA: EL DIFERENTE.

Emociones Compartidas Por Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Carlos Vela rechazó a la selección mexicana. De nuevo.

Parece que estamos relatando una historia vieja, pero no. La Federación Mexicana de Fútbol buscó a ‘La Hiena’ para convencerlo de ir a Qatar. ¿Qué pasó? Un déjà vu. La respuesta es firma y clara: el extremo de Los Angeles FC no volverá a vestir la tricolor.

El acto por sí mismo preocupa por lo que comunica ¿México no tiene lo suficiente para encarar la Copa del Mundo? Eso lo sabemos, pero entonces la intranquilidad por un posible mal rendimiento del Tri en la justa que se avecina existe también en las entrañas de la federación y no sólo en la mente del aficionado.

A grandes rasgos, es algo que se tenía que hacer. Ante las inminentes bajas de Raúl Jiménez y Jesús Corona, dos de los hombres más importantes del combinado, ir por el jugador mexicano que más recursos te puede sumar era ejecutar un último intento por no llegar tan desprotegidos al torneo futbolístico más importante del planeta. Lo que hay que recordar es que Carlos ya había dejado claro con anterioridad que volver a representar al país no está en sus planes ni en sus deseos. Y la selección no debería rogarle a nadie.

Es muy curioso el caso de Vela, más que nada por cómo ha llevado su carrera y la forma en que se le ha apuntado. El nacido en Cancún declaró hace años que no es apasionado por el fútbol y eso ha llevado que sus intereses no estén en trascender en los libros de la historia. Por el contrario, ha optado por usar su talento para asegurarse una vida cómoda en una ciudad atractiva y cercana a la NBA; la competición que le gusta seguir. Se le ha llamado “mediocre” o “débil de mente” en varias ocasiones por lo anterior. Y no me parece el caso. Ahora que decidió no asistir a lo que pudo haber sido el último mundial de su trayectoria, lo han vuelto a definir con dichos términos.

Carlos Vela no es mediocre ni débil de mente. Es distinto. Quiere otras cosas.

Ya sabemos lo diferente que es dentro del campo: su época en la Real Sociedad de San Sebastián, de la LaLiga, lo colocó como uno de los mejores futbolistas de la primera división de España durante esos años y desde que llegó a Estados Unidos ha jugado sobrado. Pero también lo es fuera de él.

No puedo pensar en un jugador más fuerte psicológicamente que aquel que no se traiciona a sí mismo pese a que todo un país -uno muy grande- le pone una carga encima y le exige ser quien no quiere ser, y al no cumplir, lo juzgan y desprestigian. El éxito se ve de muchas formas, y aunque Carlos ha elegido una versión menos convencional en el contexto de su profesión, no ha dejado que las idealizaciones que hacen sobre él le hagan ruido en sus convicciones. Que quede claro que su fortaleza mental no podría estar mejor.

Más allá de indignarnos porque el ‘Bombardero’ ha rechazado múltiples veces a lo que muchos consideran el máximo sueño del futbolista mexicano promedio, deberíamos cuestionarnos por qué uno de los más grandes botines de la generación ha buscado mantenerse alejado con tanta firmeza de la selección mexicana.

Porque recordando que esto viene de un sujeto que siempre actúa conforme a lo que considera mejor para él, no puede significar nada positivo.

