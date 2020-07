Carlos Vela de LAFC no viajó a Orlando.

Vela optó por no hacer el viaje debido al embarazo de su esposa.

Además LAFC se ubica en el Grupo F del torneo MLS is Back en Orlando junto a LA Galaxy, Houston Dynamo y Portlando Timbers.

En consecuencia LAFC y el delantero Carlos Vela anunciaron hoy que Vela no participará en el torneo de MLS Is Back debido a una situación familiar.

"Lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa. Voy a extrañar al grupo pero los estaré apoyando desde la distancia y los espero con el trofeo de vuelta en casa." – @11carlosV

Declaración de Carlos Vela:

“Nada me gustaría más que estar con mis compañeros en Orlando. Yo siempre quiero dar lo mejor de mí para el Club, nuestra afición y la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, he decidido que lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa. Voy a extrañar al grupo pero los estaré apoyando desde la distancia y los espero con el trofeo de vuelta en casa. Pronto llegará el día en el que podamos estar juntos nuevamente y seguir logrando cosas importantes para nuestro Club. ¡Vamos LAFC!”

Declaración del Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones Futbolísticas y Gerente General de LAFC, John Thorrington

“LAFC apoya y respeta plenamente la decisión que Carlos y su familia han tomado de no participar en el Torneo MLS is Back. Hemos tenido varias conversaciones con Carlos durante este proceso y entendemos su situación y la importancia de que se quede en casa con su familia. Apreciamos el apoyo de la liga, y esperamos contar con Carlos al regresar de Orlando para disputar el resto de la temporada”.

Finalmente, de esta forma no se dará el encuentro entre Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández todavía en el clásico angelino ‘El Tráfico’.

El mexicano Jonathan Dos Santos también causó baja del torneo , pero por someterse a una cirugía de una hernia.

