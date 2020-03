Carlos Vela da triunfo a LAFC sobre Inter de Miami. LAFC coronó su semana al debutar en la temporada de la MLS con un apretado triunfo de 1-0 sobre Inter de Miami, una de las nuevas caras del balompié norteamericano. Carlos Vela (44’) anotó el único tanto del duelo y celebró su cumpleaños 31 con un bello gol.

Este partido marcó el inicio de Rodolfo Pizarro en el futbol estadunidense, tras su exitoso paso por la Liga Mx. El ex jugador de Rayados de Monterrey fue parte del primer equipo titular en la historia de la franquicia de Miami y disputó los 90 minutos y tuvo una oportunidad de gol en un tiro de esquina.

Desde el comienzo de las acciones, Los Ángeles tomó el control del encuentro y dio poco respiro a su contrincante, aunque adoleció al momento de concretar sus llegadas. Como en 2019, la pelota pasó una y otra vez por los pies de Vela, quien es el que regula y genera el peligro para los angelinos.

Down one at the half but a quick Luis Robles appreciation tweet. Couple of big saves for our captain. 👏 pic.twitter.com/3wnLqsS1sY

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 1, 2020