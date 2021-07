Carlos Tevez podría fichar con un club de la MLS. Unas semanas después de anunciar su salida de Boca Juniors, Carlos Tevez parece interesado en seguir su carrera en Estados Unidos. De acuerdo a Augusto César, periodista de ESPN F12, el Apache habría recibido al menos tres ofertas de la Major League Soccer (MLS), sin embargo, se desconoce su respuesta a este interés.

Según este informe, Tevez estaría en la mira de Atlanta United, Inter de Miami y Minnesota United, quienes ya habrían presentado una propuesta formal por sus servicios. Asimismo, el reporte señala que el club que termine por fichar al Apache debe contar con un cupo de jugador franquicia, el cual garantizaría un sueldo por encima del límite de la MLS al argentino.

Durante la conferencia de prensa en la que se despidió de los Xeneizes, Tevez no confirmó si estaba listo para retirarse y señaló que salida del club se daba a que no podía darle más al equipo de sus amores.

“No sé si decir que me retiro, porque en tres meses tal vez me levanto con ganas de jugar y retorno a las canchas. Pero no con la camiseta de Boca, eso ya no”, dijo el Apache durante su comparecencia ante la prensa el mes pasado.

Según reportes, Tevez se encuentra de vacaciones actualmente en Miami, Florida, a la espera de conocer el siguiente paso de su carrea. El histórico jugador, 37 años, ha militado a lo largo de su carrera en Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua.

