Carlos Tévez confirma su retiro.

El ahora exdelantero argentino dijo que seguirá ligado al futbol ahora como director técnico y la pérdida de su padre fue factor en su retiro.

Carlos Tévez confirmó este viernes su retiro como jugador de futbol profesional, tras varos meses sin jugar, y señaló que la muerte de su padre fue factor para que dijera adiós a las canchas, aunque indicó que seguirá ligado a los campos ahora como director técnico.

“Estoy retirado, confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón, eso me deja más que tranquilo. Me levanté un día y dije ‘no juego más’, lo llamé a mi representante y se lo dije. A la noche lo llamé a Riquelme y le pedí hacer la conferencia.

“En mi último cumpleaños me pidieron que vuelva a jugar, pedí el micrófono y les expliqué los motivos. Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno (su padre Segundo). Tenía ocho años y el que me venía a ver era él. ¿Para qué más?”, contó Carlos Tévez en entrevista con Animales Sueltos de América TV.

El ahora exdelantero argentino indicó que no estará alejado de las canchas de futbol, pues su retiro es como futbolista, ya que está decidido a ser director técnico y cuenta con un proyecto en mente.

“Voy a ser técnico, tomé la decisión que voy a dirigir. Estoy trabajando con el Chapa Retegui, tengo un proyecto que estamos trabajando con mis hermanos hace varios meses. Me entusiasme, estoy muy enganchado”, señaló Carlos Tévez.

Tévez fue seleccionado por Argentina y a nivel de clubes jugó para Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y el club chino Shangai Shenhua.

