Carlos Tévez anuncia su salida de Boca Juniors. Carlos Tévez anunció su sorpresiva salida de Boca Junior y dejó entrever que podría ser el final de su exitosa carrera. En conferencia de prensa, el delantero dio a conocer que abandonará el club y aseguró que ya no tiene nada que dar al equipo.

"No voy a seguir en el club. No es una despedida, es un hasta pronto".



Carlos Tevez hace oficial su salida de Boca. pic.twitter.com/2Zdp2tSpPL — SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2021

“Con esta camiseta ya no volveré a jugar. No tengo más nada para darle a Boca como futbolista, lo di todo”, declaró el Apache. Asimismo, Tévez no habló sobre su despedida de las canchas, sin embargo, señaló que esto dependerá de las ganas que tenga por jugar nuevamente futbol.

Es OFICIAL: Carlos Tevez anuncia en conferencia de prensa que se va de Boca. "No es una despedida, es un hasta pronto. No tengo nada más para darle al club como jugador".



Ameal le propuso trabajar en el club y hacerle un partido homenaje luego de que se tome "unas vacaciones". pic.twitter.com/DMMSzMpV2F — VarskySports (@VarskySports) June 4, 2021

“No sé si decir que me retiro, porque en tres meses tal vez me levanto con ganas de jugar y retorno a las canchas. Pero no con la camiseta de Boca, eso ya no”, dijo durante su sorpresiva comparecencia.

El Apache recordó que Boca Juniors es un equipo muy demandante y que actualmente no puede estar a la altura de las exigencias. “Estoy pleno. Pero Boca te necesita al 120%, y yo hoy no se lo puedo dar. No tuve ni tiempo de hacer el duelo por mi padre y ya estaba jugando de vuelta”, agregó.

OFICIAL. Carlos Tévez anunció que NO seguirá jugando en Boca Juniors. Todavía no define si se marchará a otro equipo, si se retirará o si desempeñará un cargo distinto en el xeneize. Lo único confirmado es que deja de ser futbolista del club de su vida. EL ADIÓS DE UNA LEYENDA. pic.twitter.com/Bfd7STD3A9 — Invictos (@InvictosSomos) June 4, 2021

Finalmente, Carlos Tévez mencionó que se encuentra muy triste por la decisión que tomó, pero afirmó que esta es la correcta. “Es uno de los días más tristes de mi vida, pero estoy conforme con mi decisión. Porque si mentalmente no estoy al 100% doy un paso al costado, y es lo que estoy haciendo”, concluyó.

Burlen, critiquen y ríanse de Carlitos… pero nunca van a tener un ídolo de esta magnitud. Campeón de América y del Mundo como hincha y volvió en su mejor momento por amor al club. No se dan una idea de lo que es Carlos Tevez para el hincha de Boca. pic.twitter.com/5vzN3m4k3n — roman 🧉 (@RIQUELMEARDO) June 4, 2021

En la última campaña, Tévez anotó cuatro goles en 17 juegos con los Xeneizes. Como jugador de este club, el Apache marcó en 61 ocasiones y participó en otras 30 anotaciones con sus asistencias.

