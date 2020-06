Carlos Salvador Bilardo es positivo a prueba por coronavirus.

A principios de junio se aplicaron pruebas a todas las personas que laboran y residen ahí. Incluido el campeón del mundo en México 1986 , quien dio negativo al primer examen, sin embargo, la situación cambió este viernes, al confirmarse que tras un segundo examen, el resultado era positivo por coronavirus.

A sus 82 años, el otrora estratega vive en The Senior Home, descrito por su hermano Jorge como “un centro de rehabilitación grande. Son muchos pisos con varios departamentos. Lo atienden muy bien”.

En el año 2017 fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams. O hidrocefalia normotensiva. Una enfermedad neurológica que lleva a las personas a sufrir de anomalías de la marcha. Deterioro intelectual e incontinencia urinaria y que lo ha llevado a ser hospitalizado en más de una ocasión.

“Carlos está en su mundo, mira futbol y sólo habla de eso. Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas”.

“Hay días en los que está acostado y otros en los que se levanta para hacer su rehabilitación. Nos reconoce y demás, pero sólo se le puede hablar de futbol”, agregó su hermano.

Según fuentes médicas del geriátrico donde está en el barrio porteño de Almagro, habrían otros diez casos confirmados, entre ellos, el de Carlos Salvador Bilardo. Según informó TN, está bien de salud y tranquilo, sin síntomas.

El DT de 82 años no ha tenido ningún tipo de síntomas, pero por los casos que se dieron en el geriático, se le realizó el test y dio positivo.

Se desconoce si en otras áreas del geriátrico hay más casos. El técnico campeón del mundo en 1986 se encuentra estable y con tranquilidad, destacaron sus familiares, más allá de la preocupación por su estado de salud en los últimos meses.

