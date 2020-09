Carlos Salcido sale en defensa de Oribe Peralta. Las reacciones por la actitud de Oribe Peralta tras la derrota de Chivas en el Clásico Nacional continúan. Después de Miguel Herrera defendiera al delantero, llegó el turno de Carlos Salcido, quien aseguró que todos los futbolistas saludan a sus rivales antes de un partido o al término del mismo, empero, señaló que al Cepillo se le olvidó que las cámaras de televisión lo seguían.

“Sé que Oribe es profesional y dedicado, que quizá no está viviendo el mejor momento… Yo creo que se dieron cuenta que no había gente en el estadio y se les hizo fácil estar así; no tomaron en cuenta que había cámaras, pero cuando no hay gente, pierdes la noción de. Pero con gente, todos los futbolistas lo hacemos en un túnel”, expuso el exjugador de Guadalajara en entrevista con TUDN.

🥅⚽️ Pamboleros | Carlos Salcido le manda indirecta a Oribe Peralta https://t.co/ciFR9RVyjV vía @elincorrectomx1 — El Incorrecto MX 👔 (@elincorrectomx1) September 21, 2020

Oribe despertó el enojo de cientos de personas al ir a saludar a un par de jugadores de las Águilas, minutos después de que su equipo cayó en el partido más importante de su temporada. El Hermoso fue captado por la televisión en plena risa y esto causó malestar entre aficionados del club y periodistas.

Carlos Salcido sale en defensa de Oribe Peralta y asegura que todos los jugadores saludan a su contrincante

Ante la ola de críticas, Peralta salió en su defensa y pidió que entendiera que el partido había culminado, por lo que justificó su actitud al decir que ya no había enojo en el campo pese a la dolorosa derrota ante el odiado rival.

Ganaron juntos la medalla de oro en 2012, pero al parecer le molestó la actitud de Oribe con sus Chivas 😳😳😳 Este fue el mensaje de Salcido en sus redes…https://t.co/w5lawbZuh7 — MedioTiempo (@mediotiempo) September 21, 2020

“El futbol es un deporte de caballeros. Todo caballero sabe que el duelo deportivo termina cuando silba el árbitro y no debe traspasar esa frontera. Al igual que la afición, desearía que el resultado fuera diferente, sin embargo, la mejor manera de sobreponerse y de que el equipo esté preparado para los retos por delante, es aceptar la realidad del resultado”, expresó Peralta en sus rede sociales el sábado por la noche.

