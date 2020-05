Carlos Salcido asegura que la LBM es otra opción para los jugadores. Carlos Salcido, presidente de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), expresó la necesidad de contar con un campeonato paralelo a la Liga Mx, para brindar mayores oportunidades laborales a los cientos de futbolistas, quienes están a la espera de poder cumplir su sueño de emprender una carrera profesional en este deporte.

El exfutbolista promueve una nueva competición en México. https://t.co/2wKBD0zdcm — El Heraldo de México (@heraldodemexico) May 24, 2020

“Somos un país grande. Todos los futbolistas y profesionales del balompié no caben en una sola Liga, nosotros queremos ser una segunda opción para toda esa gente que no tiene trabajo”, declaró el ex jugador de las Chivas.

Ve Salcido a la LBM como una segunda opción https://t.co/6rwqyVjrNu — CANCHA (@reformacancha) May 24, 2020

Sobre su llegada a la LBM, Salcido explicó que desde comienzo de 2020 tuvo la propuesta de integrar la directiva de esta naciente liga y tras analizarlo detalladamente aceptó integrarse al equipo de trabajo de este circuito.

“Soy una persona que antes de dar un paso analiza las cosas. Me empecé a empapar del proyecto desde enero, tenía dos propuestas de trabajo, pero empecé a conocer todos los departamentos y lo que conlleva la Liga y al final me convencieron”, añadió.

La #LBM NO ha modificado el 18 de septiembre para el partido inaugural. Sin embargo, atenderemos indicaciones oficiales que nos hagan considerar otras fechas, con el compromiso de preservar la salud de aficionados, jugadores, árbitros y directivos. #TuNuevaLiga #QuédateEnCasa pic.twitter.com/eXZbiE3PB7 — Liga de Balompié Mexicano (@SomosBalompie) May 21, 2020

La LBM anunció que el próximo 18 de septiembre dará inicio su temporada inaugural, la cual contará con al menos 20 franquicias. Asimismo, informó que esta fecha puede modificarse, en atención a alguna recomendación que haga la autoridad sanitaria de México, debido a la pandemia de COVID-19.

#LBM Equipos confirmados hasta ahora: Atlético Ensenada FC

Chapulineros de Oaxaca

Jaguares de Jalisco

Industriales de Naucalpan FC

Atlético Veracruz

Club Veracruzano de Futbol Tiburón

Neza FC — MX Draft (@MXDraft) May 17, 2020

Hasta el momento, la LBM ha oficializado a siete equipos para su primer torneo y estos son: Atlético Ensenada FC, Chapulineros de Oaxaca, Jaguares de Jalisco, Industriales de Naucalpan FC; Atlético Veracruz, Club Veracruzano de Futbol Tiburón y Neza FC.

