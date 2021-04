Carlos Salcido asegura que estuvo cerca de matar a Gignac. Carlos Salcido explotó durante una entrevista con Balam Sports al recordar unas picantes declaraciones de André-Pierre Gignac. El exjugador de los Tiburones Rojos de Veracruz aseguró que estuvo a punto de “re matar” al delantero de Tigres después de que esta dijera que “el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”.

“Eso de decir que el mexicano es el peor enemigo de otro mexicano es mentira, que te lo diga un extranjero como lo hizo Gignac, estuve a punto de re matarlo, porque si alguien estuvo en la cancha junto con él, fui yo, yo sé perfectamente pero no lo digo”, declaró durante la plática el otrora presidente de la Liga de Balompié Mexicano.

🔥 El mensaje de @carlossalcido7 a @10APG 🐯



“𝗘𝘀𝘁𝘂𝘃𝗲 𝗮 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 ‘𝗿𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗮𝗿𝗹𝗼’… 𝗗𝗲𝗷𝗮 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘅𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗼𝗿 𝗲𝗻𝗲𝗺𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘅𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼" 😡



¡Esto y más! 👇🏼https://t.co/fizuxPcLzW pic.twitter.com/8WqeXLIIfF — Balam Sports (@BalamSports) April 9, 2021

Salcido aseguró que Gignac hizo mal en opinar sobre este tema al ser extranjero y señaló que este tipo conversaciones solo la deben tener jugadores mexicanos de élite. Asimismo, el exzaguero de las Chivas mencionó que no es verdad la expresión que hizo el galo e indicó que una persona es su propia peor enemigo.

Estadio Azteca podría reabrir para la liguilla del Guard1anes 2021

Troglio y Olimpia advierten al América a pesar de su triunfo

Carlos Salcido asegura que estuvo cerca de matar a Gignac por una polémica declaración

“El mexicano no es enemigo del mexicano, eres tú mismo, así de fácil, me duele que un extranjero diga estas cosas, aunque sea más mexicano, no lo puedes decir, no puedes generalizar, eso que lo dejen para jugadores de élite del futbol mexicano”, añadió en la entrevista con Balam Sports.

que tienen todo el derecho, no un jugador que en su momento me mostró en un partido de final que no te pusiste la medalla y que te fuiste que porque no te pitaron un puto penal, eso para mí es peor"



Carlos Salcido para Balam Sports. pic.twitter.com/LTQCVzWJWY — Futboleros (@futbolerosof) April 9, 2021

André-Pierre Gignac causó polémica con su declaración al criticar los malos deseos de algunos seguidores en redes sociales durante la participación de los Tigres en el pasado Mundial de Clubes, en donde fueron subcampeones.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.