Carlos Rodríguez habla sobre el interés que tiene Lazio en él. Carlos Rodríguez saltó a la fama con Monterrey y de inmediato se ganó los reflectores del futbol mexicano. Ahora, el mediocampista está en la mira de Lazio, según reportes, sin embargo, esto no hace perder la concentración al juvenil futbolista de los Rayados.

“No he tenido contacto con él (su representante), hemos hablado, me ha dicho que está viendo opciones y cuando tenga algo cien por ciento seguro ya se hablará con el club y si nos viene bien a todas la partes, tanto al club y en lo personal, pues se hablará en su momento; siempre me enfoco en el ahora y ya después veremos qué sucede”, declaró Charly en entrevista con ESPN.

🎥 Carlos Rodríguez habla sobre el rumor que lo ubica en la #Lazio Video | ESPN #ArribaElMonterrey Ⓜ️ pic.twitter.com/6kGqWkc4JX — Zona Rayada (@zonarayada) September 18, 2020

Rodríguez, quien jugó a préstamo en 2017-2018 con el conjunto español Toledo, expresó que tiene la ilusión de regresar al balompié europeo, pero reiteró que no pierde la concentración ante los rumores en torno a su futuro.

“Pues ahora que se alargó (el mercado de fichajes en Europa) obviamente que la ilusión por querer volver siempre va a estar y espero en Dios algún día lo pueda cumplir ya sea seis meses, un año, ya sea el día de mañana, cuando sea. Estoy con mi cabeza y trabajando para poder estar en un club importante de Europa, pero se trabaja desde ahora que estoy aquí, tengo que estar en mi mejor nivel”, agregó.

¡LO QUIEREN EN ITALIA! 🇮🇹 De acuerdo a @espndeportes , la Lazio esta en pláticas avanzadas por Carlos Rodríguez(23). El viernes va a ser un día crucial para saber el futuro del mexicano. Esperemos Charly logre salir a Europa, en este mercado de transferencias🙌 pic.twitter.com/SisCBd75aw — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) September 17, 2020

Carlos Rodríguez, 23 años, debutó con Monterrey en la Liga de Campeones de la Concacaf en 2016, empero, vio su primer juego en la Liga Mx hasta el 20 de octubre de 2018, tras jugar un año con Toledo. Desde entonces, el mediocampista se ha ganado un puesto como titular en los Rayados y ya levantó un par títulos con este equipo (Concachampions 2019 y Apertura 2019).

