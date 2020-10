Carlos Rodríguez da positivo a COVID-19 y causa baja de México. La Selección Mexicana se encuentra en la ciudad de Ámsterdam para medirse a los Países Bajos este miércoles, sin embargo, realizó su viaje sin uno de sus elementos juveniles más importantes. Carlos Rodríguez dio a conocer en sus redes sociales que contrajo COVID-19, situación que lo marginó de último minuto de la convocatoria de Gerardo Martino.

“Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones”, expresó el mediocampista de Monterrey en su cuenta de Twitter.

Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones 🙏🏽🇲🇽 — Carlos Rodriguez (@CharlyRdz29) October 6, 2020

Apenas el domingo, Charly disputó 29 minutos con los Rayados en el partido de la jornada 13 del Guard1anes 2020 ante los Gallos Blancos de Querétaro. De acuerdo al itinerario, el juvenil volante debía llegar el lunes a la Ciudad de México para viajar rumbo a los Países Bajos, empero, esto se vino abajo tras conocer el resultado de su prueba de coronavirus.

Carlos Rodríguez da positivo a COVID-19 y causa baja de México para la gira europea

Además de la ausencia de Rodríguez, el Tri no podrá contar con Hirving Lozano, debido a que Napoli no dio permiso al mexicano para que se incorporara a la selección, en medio de los temores de que haya un rebrote de COVID-19 en la región sureña de Italia. Orbelín Pineda fue llamado de último momento en lugar del Chucky.

OFICIAL: Carlos Rodríguez anuncia en sus redes sociales que es positivo por #COVIDー19. El mediocampista de Rayados NO viaja con la Selección de México. pic.twitter.com/nQQSUODHSg — DLPTLV (@dlptlv) October 6, 2020

México enfrentará en la Arena Johan Cruyff a la selección de los Países Bajos este miércoles, en el que será su segundo duelo de preparación de este 2020. Una semana más tarde, el Tricolor chocará en la ciudad de La Haya contra su similar de Argelia, en el final de su gira europea.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.