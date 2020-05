Carlos Reinoso revienta a Giovani dos Santos. Hace unos días, Giovani dos Santos declaró que Miguel Herrera es el mejor entrenador de la historia de América, y uno de los más grandes del balompié mexicano. Su afirmación no cayó nada bien con uno de los ídolos de las Águilas, quien cuestionó los conocimientos del atacante para considerar al ‘Piojo’ de esta manera.

Carlos Reinoso, ex jugador y ex director técnico de los Azulcremas, ironizó con el comentario de dos Santos e indicó que el actual número 10 del club de Coapa no ha sido dirigido por los grandes personajes de la historia de América.

“No sé cuántos técnicos tuvo Gio (dos Santos), pero para decir que Miguel Herrera es el mejor. Bueno ahí ya es diferente y difícil. Yo tuve a Raúl Cárdenas, (José Antonio) Roca, (Jorge) Vieira”, expresó el ‘Maestro’ en entrevista con ESPN.

Reinoso, quien ganó un campeonato de la Liga Mx como estratega de las Águilas, fue contundente y señaló que Miguel Herrera es el mejor entrenador de América en “este momento”, sin embargo, nombró a Cárdenas, Roca y Vieira como los mejores de la historia de la franquicia.

“Para mí no creo que (Miguel Herrera) sea el mejor entrenador del América. Es el mejor entrenador para el América en este momento, como lo dijo Azcárraga, además tiene un canal que da espectáculo y siempre nos criaron con esa mentalidad de gustar, ganar y golear. Entonces yo me quedo con Cárdenas, Roca y Viera”, añadió.

El Piojo ha obtenido cuatro campeonatos al frente de los Azulcremas: Dos Ligas Mx (Clausura 2013 y Apertura 2018), una Copa Mx (Clausura 2019) y un Campeón de Campeones (2019). Esto lo convierte en uno de los técnicos más ganadores de América.

