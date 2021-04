Carlos Ortiz presenta Nacional de Golf para motivar a niños.

El golfista tapatío Carlos Ortíz, quien milita en el PGA Tour, presenta la edición del LXX Campeonato Nacional Infantil juvenil – XXIV Edición Internacional, torneo que se jugará del 15 al 18 de abril en los campos: The Greg Norman Signature Course at Vidanta, Flamingos Golf Club y The Nayar Golf Course at Vidanta.

La Federación Mexicana de Golf (FMG) y el Comité Nacional Infantil-Juvenil (CNIJ) quisieron hacer un homenaje al golfista, por lo que este torneo -que define a los campeones nacionales- lleva el nombre de Carlos Ortíz en este año.

“Carlos recorrió el escalafón del golf, que es participar en los torneos regionales, federados y los eventos que realizamos. Ortiz realizó un proceso que muchos jóvenes y niños están haciendo, con el sueño de llegar a jugar en los circuitos más importantes del mundo y poner en alto la bandera de México”, comentó el Lic. Jorge Robleda, presidente de la FMG, en una rueda de prensa, vía Zoom.

El campeón del Houston Open 2020, Carlos Ortiz, compartió por medio de un video su perspectiva acerca de su paso por los torneos infantiles-juveniles.

“El proceso es diferente para todos. En mi caso, yo estoy muy agradecido con la Federación, ya que desde mi gira, Gado, donde estuve de los ocho a los 18 años, fueron torneos nacionales, Interzonas, después en los torneos internacionales representando a México”, dijo y agregó.

“Que lleve mi nombre -el torneo- es un sueño hecho realidad, es un poco lo que Lorena (Ochoa) hizo. A mí fue la que me inspiró a tener la carrera que tengo. Espero, ahora, poder ser esa inspiración para las siguientes generaciones”.

Por otra parte, sobre los premios que obtendrán los campeones, habló el Ing. Antonio Safa, presidente del CNIJ:

Además “este campeonato reparte 29 lugares para torneos internacionales a los ganadores de cada categoría, desde la de siete años y menores, hasta 18 y menores. Hasta el momento llevamos 275 jugadores inscritos, de los cuales, son seis guatemaltecos, tres ticos y los demás mexicanos y de las academias IJGA y Ledbetter”.

Finalmente cabe mencionar que, en la conferencia también estuvieron el Ing. Humberto Díaz del Castillo, presidente de Zona Gado; el Pro Alejandro Moya, Director de Golf de Flamingos Golf; el Pro Jesús Torres, Director de Golf de Vidanta.

