Carlos Ortiz dona dinero para impulsar a jóvenes golfistas.

El golfista mexicano Carlos Ortiz se suma al programa Campeones Unifin para impulsar, con 25 mil dólares, el desarrollo de los futuros campeones del golf nacional. Lo cual, se dio a conocer en el LXX Campeonato Nacional Infantil-juvenil. XXIV Edición Internacional, que lleva su nombre en esta edición.

Sobre este tema, habló el Lic. Rodrigo Lebois, presidente de Unifin: “Me llena de gusto anunciar que Carlos Ortiz se ha unido al programa Campeones Unifin con una donación de 25 mil dólares, para que el proyecto siga creciendo y pueda ayudar a muchos niños más a poder lograr su sueño”.

Con el programa Campeones Unifin, la Federación Mexicana de Golf puede hacer el reembolso de parte de los gastos que tienen los golfistas infantiles-juveniles en los viajes a torneos internacionales.

Cabe mencionar que, los pases a estas competiciones internacionales son obtenidos por los jugadores durante los torneos de convocatoria nacional.

Como es el caso de los ganadores de las categorías 7 años y menores, y 8-9 años del LXX Campeonato Nacional Infantil-juvenil – XXIV Edición Internacional presentado por Carlos Ortiz, quienes ganaron su lugar al US Kids Regional de este año, que será el US Kids Mexico.

Mientras que los campeones de la categoría 7 años y menores, fueron: Emma Pérez (79 golpes), del Club Campestre de León; y Mathiaz Calderón (77 golpes), de Yucatán Country Club. Mientras que, los ganadores de la categoría 8-9 años, fueron: Alexa Calzada (76 golpes), de La Loma Club de Golf; y Sergio Simón (74 golpes), del Club Campestre de Querétaro.

Carlos Ortiz dona dinero para impulsar a jóvenes golfistas.

Este domingo se realizará la última ronda de competencia de las categorías 10 – 11 años hasta la de 18 años y menores, de este Campeonato Nacional – Edición Internacional jugado en los campos de Vidanta The Nayar Golf Course y The Greg Norman Signature Course, además de Flamingos Golf.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen