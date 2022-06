Carlos López Gutiérrez de Velasco: “No se puede así”. Emociones Compartidas.

Johan Vásquez, zaguero mexicano de 23 años, permanecerá en Italia. En una de las mejores ligas del mundo. Después del descenso del Genoa, comenzaba a preocupar su permanencia en un equipo que ahora disputará la Serie B y simultáneamente se le empezaba a ligar con clubes de media tabla para arriba como lo son la Fiorentina o Atalanta de Bérgamo. Al final, no llegó a ninguno de esos 2.

A falta de anuncio oficial por parte del club, el sonorense será nuevo jugador de US Cremonese, recién ascendido al máximo circuito italiano. Préstamo con opción a compra por 10 millones de euros. Por donde lo queramos ver, son buenas noticias. Seguirá compitiendo en la máxima exigencia, midiéndose ante algunos de los planteles más peligrosos que se pueden encontrar. El defensa central con mejor promedio de recuperaciones y duelos ganados en la última temporada de la Serie A no podía jugar en segunda división.

De pronto, a nadie agrada. Como mexicanos, nos resulta muy poco. Hay un terrible mal en nuestro futbol; no saber respetar procesos. No se valora el crecimiento y se quiere dar por concluido algo que apenas comienza. Hay muchas razones por las que Johan no concretó su incorporación a un plantel con mayor cartel, podemos empezar con que es apenas su segunda temporada europea y esto no sólo impacta a nivel futbolístico sino también en el bloqueo que siempre representa el no contar con pasaporte comunitario.

Se leen y se escuchan acusaciones de mediocridad y mentalidad pequeña con respecto a Johan Vásquez. Incluso, los más atrevidos, piensan que hay mayor dignidad en jugar para un equipo mexicano. Falta de mentalidad ganadora hubiera sido regresarse a nuestro país. Vásquez rechazó ser jugador franquicia en la Major League Soccer de Estados Unidos y gozar del doble de su salario en caso de volver a la Liga MX.

Incluso cuando Gerardo Martino, estratega del combinado nacional, parece no tomarlo en cuenta, Johan apuesta por su crecimiento, permanecerá compitiendo y desarrollándose en el mejor futbol del mundo y seguirá siendo el mejor defensa central que tiene México. Lo que te otorga jugar en Europa no se encuentra en ninguna otra parte y lo comprobamos cada vez que la selección nacional afronta algún compromiso.

Hoy, todos alaban a la gran generación de jugadores jóvenes uruguayos y nos preguntamos cuándo tendremos una así. Hablemos de ellos, entonces.

Federico Valverde, antes de ser titular indiscutible con el Real Madrid y clave para conquistar la última Liga de Campeones de Europa, fue jugador del Castilla, filial madridista que milita en el tercer nivel del futbol español. Por su parte, Darwin Núñez, antes de convertirse hace un par de días en el fichaje más caro de la historia del gigante Liverpool de Inglaterra, fue futbolista del Almería de LaLiga Smartbank, segundo escalón de España.

Nosotros no creemos en eso. Queremos todo al instante. Si de un día para otro no aparecen en el Bayern de Múnich o algún club de primer orden que se regresen a México porque claramente no están hechos para competir del otro lado. Acá estarán mejor. Sin preocuparse de más.

Y no, no se puede así.

Sígueme en Twitter: @carloslgtzdev.

Carlos López Gutiérrez de Velasco: “No se puede así”.

El Águila pierde la serie en el Kukulcán

Oficial: México albergará 10 partidos del Mundial 2026

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen