Carlos Hermosillo revela que nunca ha sido americanista. Hermosillo reveló que pese a los numerosos títulos que obtuvo con América, nunca se ha sentido parte de ese equipo. El exdelantero veracruzano aseguró que desde joven fue aficionado de Cruz Azul y que su llegada a las Águilas se debió a una cuestión comercial.

Carlos Hermosillo aseguró que jugó en América para alzar la popularidad del club 🤭https://t.co/jHrSJ7g7Dk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 31, 2020

“No me hice de sangre azul, de chavo era de sangre azul. Me fui a levantarle el rating al América”, expresó Hermosillo en una plática que sostuvo con la cadena Fox Sports.

Top 10 goleadores históricos @ClubAmerica : 192 🇲🇽 Zaguinho

153 🇲🇽 Cuauhtémoc Blanco

148 🇲🇽 Octavio Vial

106 🇧🇷 Zague

103 🇲🇽 Enrique Borja

102 🇲🇽 Gonzalez Palmer

098 🇵🇾 Salvador Cabañas

095 🇨🇱 Carlos Reinoso

093 🇲🇽 Carlos Hermosillo

076 🇲🇽 Gonzalo Farfán pic.twitter.com/8enSkRPX4F — Rafa Torres (@Patottas) March 22, 2020

Por otra parte, el nacido en Cerro Azul, Veracruz relató que fue rechazado por América, Cruz Azul y Pumas durante su etapa de formación. Sin embargo, no se dio por vencido y tras participar en el futbol amateur llegó su oportunidad en la Liga Mx.

Carlos Hermosillo revela que nunca ha sido americanista y asegura que jugó con los Azulcremas por “rating”

“Yo inició en América, pero fíjate que curioso, yo me probé en América, me rechazaron, fui a Cruz Azul, me rechazaron, fui a Pumas, me rechazaron… Me fui a probar a una liga, de ahí salgo al futbol amateur y de repente llegó al futbol profesional”, añadió el ex jugador.

Top 5 Goleadores Históricos de #CruzAzul: 1) Carlos Hermosillo 🇲🇽

(197 ⚽️, 1🏆) 2) Horacio López Salgado 🇲🇽

(133 ⚽️, 5 🏆) 3) Francisco Palencia 🇲🇽

(105 ⚽️, 1 🏆) 4) Fernando Bustos 🇲🇽

(92 ⚽️, 6 🏆) *🥇Ascenso 5) Eladio Vera 🇵🇾

(80 ⚽️, 3 🏆) *🏆Títulos de Liga pic.twitter.com/5g5GGKwB0i — Eduardo (@LvThespecialone) April 16, 2020

Carlos Hermosillo vivió una época dorada con América. Entre 1983 y 1990, el atacante levantó siete títulos con los Azulcremas, seis de liga, y marcó en 93 ocasiones. Tras un breve paso por el futbol europeo, el delantero fichó con Cruz Azul, en donde se convirtió en ídolo al anotar 196 goles y al meter el tanto con el que se coronó por última ocasión la Máquina en la Liga Mx en diciembre de 1997.

Síguenos en Twitter @ElDictamen