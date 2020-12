Carlos González es nuevo jugador de Tigres.

Carlos González, delantero paraguayo, se convirtió en nuevo jugador de Tigres, club al que llega sin miedo y con mucha ilusión de jugar a lado de jugadores de la talla de Guido Pizarro, Nahuel guzmán y André-Pierre Gignac, con quien se ve a su lado en la cancha para el Guard1anes 2021 BBVA MX .

“Motiva mucho saber que vas a tener a este tipo de futbolistas como lo es Gignac para Tigres, creo que me visualizo jugando (con él), he trabajado para esto, no me da miedo esta decisión de dejar un equipo como Pumas y tomar este rumbo nuevo.

“Me ilusiona mucho por lo que implica Tigres y los jugadores que tiene, creo que estar rodeado por ese tipo de jugadores es lo que me seduce porque hace más fácil las cosas y por supuesto con el granito de arena que uno va a aportar seguramente se van a lograr muchas cosas”.

Carlos González reiteró que puede jugar a lado del delantero francés y el rol que puede adoptar en Tigres como refuerzo luego de que admitiera que en Pumas llegó a desempeñarse en una posición que no es la suya.

“Por supuesto (podemos jugar juntos), en estos últimos tiempos he estado jugado en una posición que no es la mía. Un poco más botado, seguramente el técnico definirá esa parte, pero yo estoy preparado para todo.

“El hecho de llegar a Tigres (es porque) seguro vieron cosas en mí y voy a ser muy útil en el equipo. Creo que sabiendo que vas a tener jugadores como Gignac, Pizarro, el mismo Guzmán eso me motiva. Y por supuesto que voy a estar a la altura de ello y siempre el beneficio del equipo”.

Finalmente, habló de la comparación entre Tigres y Pumas y dijo que su nuevo club es un ‘grande’ del futbol mexicano por lo que conquistó en los últimos años.

“Creo que portando ya ahora portando la playera de Tigres estamos a la misma altura. Tigres ha hecho muy bien las cosas los últimos años y seguramente todos lo miran como tal. Es un equipo grande, fuerte, que ha ganado cosas importantes.

Carlos González es nuevo jugador de Tigres.

“Me gusta este desafío, por eso tomé la decisión de llegar acá y sabiendo que cada cambio que uno hace siempre es para bien”. Comentó Carlos González.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.