Carlos González cómodo con su dupla con Gignac.

El paraguayo Carlos González, refuerzo de Tigres para el Guard1anes 2021 BBVA MX, destacó su estreno goleador con los felinos. Y también, el trabajo realizado junto al francés André-Pierre Gignac.

En charla que sostuvo con TUDN al término del partido frente a León, duelo que terminó con triunfo para su equipo por marcaodor de 2-0. González confesó las sensaciones que tuvo tras su primer partido como jugador de la UANL.

“Bueno, la verdad que muy contento, creo que es algo que me estaba preparando. La verdad es que me sentí bastante cómodo, bien arropado por los compañeros. Creo que no es fácil debutar con gol. Sabemos que esto es un proceso nuevo, me preparé bastante bien y por suerte se reflejó en el campo de juego”.

Asimismo, González habló sobre Gignac, con quien mostró un notable entendimiento a pesar de apenas haber disputado su primer partido como compañeros de ataque.

“Sí, creo que es un poquito el hacer el revés, ocupar el pase que él deja. Hacemos buen complemento juntos y hacemos que las defensas se compliquen, se ha visto eso hoy día. Salió todo bien y nos vamos muy contentos con el resultado”, agregó González.

Carlos González se estrenó como goleador de Tigres a los 68 minutos del partido para incrementar la ventaja en el marcador sobre la Fiera, después que el mismo André-Pierre Gignac inaugurase el marcador en la primera mitad.

El siguiente compromiso de Tigres será como visitante ante Santos Laguna el próximo 17 de enero en el TSM de Torreón, en punto de las 19:00 horas (centro de México).

