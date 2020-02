Carlos Correa asegura que participó en el robo de señales de Astros. Carlos Correa rompió el silencio en torno al sistema de robo de señales que implementaron los Astros de Houston entre 2017 y 2018. El parador en corto puertorriqueño del equipo texano confirmó que hizo uso de las trampas empleadas por sus compañeros y exculpó a otros peloteros, quienes no formaron parte de este esquema.

Full transcript: Carlos Correa addresses criticism of Astroshttps://t.co/UXHToCb9d1 — Brian McTaggart (@brianmctaggart) February 15, 2020

Entrevistado durante los inicios de los Entrenamientos Primaverales de los Astros, Correa habló sobre una gran cantidad de temas, incluyendo las críticas que ha recibido el club por sacar ventaja a través de cámaras y televisión para conocer los lanzamientos que recibirían los bateadores de Houston.

Kris Bryant came down hard on the Astros' cheating scandal on Saturday: "What a disgrace that was." Read: https://t.co/VxGXOsf0hr pic.twitter.com/Rnm6XmgqYc — Cubs Talk (@NBCSCubs) February 15, 2020

Cuestionado acerca de si utilizó a su favor el ‘golpeteo del bote de basura’ para obtener una ventaja sobre los lanzadores rivales, el infielder confirmó que fue uno de los jugadores que participó en el esquema que desató el mayor escándalo en Grandes Ligas de los últimos años.

#Astros Correa: the best way to erase the cheating scandal is to win another title. pic.twitter.com/RtIJ3eHJii — Greg Bailey (@GregBailey13) February 13, 2020

“Sí, usé el bote de basura y estoy aquí como hombre y digo que lo usé porque mi credibilidad está aquí, esto es por lo que vivo. Cada vez que hablo, quiero que ustedes (reporteros) me crean cuando les diga que sí, sí lo hice. Muchos jugadores lo usaron y es por eso que estamos pasando por esto ahora mismo por lo que sucedió en 2017”, declaró Carlos Correa en entrevista con los medios de comunicación.

A pesar de asegurar que varios peloteros de los Astros participaron en este sistema, el boricua fue contundente y descartó que José Altuve y otro más formaran parte de las trampas.

Carlos Correa defends José Altuve’s 2017 MVP, saying he didn’t use the trash can system that year. He says Mike Fiers knows it, too. pic.twitter.com/WTNI1n0maq — Brian McTaggart (@brianmctaggart) February 15, 2020

“José Altuve, Josh Reddick y Tony Kemp no lo usaron (el sistema) de ninguna manera. No quisieron. Se enojaban si alguien le pegaba al bote de basura cuando estaban bateando. Ellos no van a decirlo. Altuve es muy humilde para salir y decirlo. Reddick, es un jugador veterano en este deporte, él es muy respetado en la liga y no va a salir a exponer a sus compañeros…ellos no quería esto”, agregó Correa.

Correa says José Altuve, Josh Reddick and Tony Kemp didn’t use the trash-can banging system. pic.twitter.com/9jbEi0qq2J — Brian McTaggart (@brianmctaggart) February 15, 2020

Las declaraciones del shorstop llegan tras los furiosos comentarios que realizó Cody Bellinger, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, quien acusó a José Altuve de robar el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017 a Aaron Judge (Yankees de Nueva York), por ser parte de este esquema de trampas.

You can see how visibly pissed Cody Bellinger is when talking about the Astros pic.twitter.com/QUXiNwzbxd — Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) February 14, 2020

Asimismo, Bellinger expresó que Houston robó a los Dodgers del título de Grandes Ligas en 2017. Ambas franquicias protagonizaron una increíble Serie Mundial, la cual alcanzó su máximo de siete encuentros. Al final, los Astros se coronaron en la casa de Los Ángeles y obtuvieron su primer cetro de su historia.

Verlander on Bellinger comments: “Yeah, it bothers me, but like I said he’s entitled and everybody else is entitled to their own opinion.” pic.twitter.com/xJm0CzHlnS — Brian McTaggart (@brianmctaggart) February 15, 2020

Carlos Correa minimizó los dichos del MVP de la Liga Nacional en 2019 debido a que desconoce toda la historia. Sin embargo, aseguró que aceptan todas las críticas que han recibido debido a que se lo merecen por las acciones realizadas.

