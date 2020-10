Carlos Cazarín habla sobre la derrota del Club Tiburón. El Club Tiburón comenzó con el pie izquierdo la temporada de la Liga de Balompié Mexicano (LBM) y cayó ante Atlético Jalisco por marcador de 1-3 en su improvisada casa en el estadio USBI en la ciudad de Xalapa., Carlos Cazarín, entrenador de los Escualos, aseguró que fallaron en varias cosas y mencionó que la altura pesó a sus jugadores durante los 90 minutos.

Una derrota peleada vale más que una victoria casual 👊🏻⚽️#LlegóElTiburón 🦈🔴🔵 pic.twitter.com/qY32bpEbkH — CVF Tiburón (@CVFTiburon) October 17, 2020

“Hoy nos tocó empezar perdiendo ante un gran equipo, hay que reconocer que el Atlético Jalisco jugó y nos ganó bien. Hay que analizar, fallaron varias cosas, Atlético sabía a lo que venía. (A los jugadores) Les costó un poco la altura y no es pretexto”, expresó el estratega en conferencia de prensa al término del cotejo.

Cazarín fue autocrítico y reiteró que su rival de esta tarde los superó sin problemas, por lo que indicó que trabajarán arduamente para enderezar el camino. Asimismo, pidió no hacer “drama” por la derrota y mencionó que sus pupilos se llevaron un aprendizaje.

“Fuimos bien superados y no queda más que trabajar, esto apenas empieza, empezamos con una derrota y hay que levantarse y no hacer drama. No hay de otra, hay que trabajar, nos tenemos que dar cuenta que hicimos bien y que hicimos mal, para preparar el siguiente partido”, agregó el estratega del Tibu.

El Club Tiburón anotó el primer tanto del compromiso, empero, Atlético Jalisco marcó tres goles sin respuesta y terminó por llevarse los tres puntos del campo de la USBI. La próxima semana los jarochos visitarán a Real San José.

