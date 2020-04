Carlos Albert insulta a Daniel Brailovsky y revienta a Javier Alarcón. Carlos Albert siempre ha sido un personaje polémico, dentro y fuera de las canchas. Desde su prematuro retiro del futbol se ha dedicado al periodismo y ha protagonizado algunos candentes momentos debido a su estilo frontal de comunicar sus pensamientos.

TSSSS! Sin tapujos y cien por ciento sincero como siempre, dijo que el exjugador es una mala persona https://t.co/G1TWIFaD77 — Sopitas (@sopitas) April 22, 2020

En esta ocasión, el ex jugador de Necaxa arremetió fuertemente contra el analista de Fox Sports, Daniel Brailovsky, a quién llamó una “mierda” por un incidente que tuvieron hace algunos años en un programa de televisión.

🔥 ¡NO SE GUARDÓ NADA! 🔥 Carlos Albert ventila 'trapitos' y revienta a Brailovskyhttps://t.co/JNbKNhfEhG — MedioTiempo (@mediotiempo) April 22, 2020

“El Ruso (Daniel Brailovsky) es una mierda, una persona que no respeta. Creyó que me podía ningunear, lo mandé al carajo al aire y ahí se rompió la relación. Brailovsky es una mala persona”, declaró Albert en una entrevista con ‘’REC’.

Me gustó un video de @YouTube https://t.co/m4oroweg5Z Carlos Albert Vs Ruso Brailovsky — mau martinez (@psychomaniatik) June 4, 2018

No conforme con esto, el comentarista arremetió contra Javier Alarcón, ex director del área de deportes de Televisa, y lo acusó de haber bloqueado su llegada a la empresa de Chapultepec, pese a que ya contaba con la aprobación del propietario de la misma, Emilio Azcárraga Jean.

“Con Javier Alarcón nunca he cruzado una palabra y fue el hombre que impidió que yo trabajara en Televisa. En una junta surgió la posibilidad de que yo fuera y todos, incluyendo a Emilio Azcárraga, dijeron que no había problema. Él dijo que no y eso fue suficiente para que yo no llegara a Televisa”, expresó.

Les dio con todo a ambos y reveló por qué no llegó a Televisa 😮 https://t.co/QCjAKtlAGu — Futbol Total (@MXFutbolTotal) April 22, 2020

Carlos Albert recordó que a Televisa le guardaba “cariño”, ya que su padre fue uno de los fundadores de este conglomerado de comunicación, sin embargo, relató que al llegar al futbol comenzó a tener roces con esta empresa.

'Alarcón me vetó de Televisa'; Carlos Albert ventila 'trapitos' y revienta a Brailovsky https://t.co/o7d0Qy8O7p — Jorge Garcia (@jgarciv) April 22, 2020

“Platiqué con una persona de alto nivel en Televisa. Recuerden que mi padre fue de los fundadores de Televisa y entonces yo le tenía mucho cariño; hasta que llegué al futbol empecé a tener algunos roces”, finalizó.

