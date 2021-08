Carlo Ancelotti niega que haya pedido el regreso de Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti fue tajante y desmintió los rumores que señalan que Real Madrid buscará fichar a Cristiano Ronaldo a petición suya. El entrenador italiano negó que busque la contratación del astro portugués y dejó entrever que CR7 no tiene futuro en la Casa Blanca.

🚨🚨¡EXCLUSIVA de @EduAguirre7!🚨🚨



⚪️"ANCELOTTI QUIERE a CRISTIANO RONALDO en el Real MADRID"#ChiringuitoCristiano pic.twitter.com/eoiq6ttvFs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2021

“Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante”, escribió Ancelotti en sus redes sociales tras conocer el rumor que se esparció como pólvora en las últimas horas.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Las palabras del italiano respaldan lo que comentó hace unos meses Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, quien fue enfático al asegurar que Cristiano no regresará nunca más al equipo. “Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid. Lo quiero mucho, nos ha dado mucho pero no tiene sentido que vuelva”, dijo el directivo el pasado 19 de abril.

En víspera del desmentido de Carlo Ancelotti, el famoso programa de futbol español “El Chiringuito” reveló el supuesto interés del técnico de Real Madrid para concretar un regreso de CR7 al equipo, en medio de reportes sobre el deseo del delantero portugués de abandonar durante este mercado de transferencias a Juventus.

💣😱 ¡Bombazo mundial! Cristiano Ronaldo fue ofrecido al Manchester City, según @CorSport.



💰 La operación podría ser a cambio de 30 millones de euros.



🤔 ¿CR7 bajo las órdenes de Pep Guardiola? pic.twitter.com/3BEp3IooRC — Diario Olé (@DiarioOle) August 17, 2021

Asimismo, en los últimos días, múltiples reportes afirman que Cristiano podría hacer pareja con Lionel Messi en PSG, pero hasta el momento esto solo ha quedado en rumores. Además, según reportes, el goleador de Portugal se habría ofrecido a Manchester City ante el nulo interés que hubo en Real Madrid por sus servicios.

Las opciones de Cristiano Ronaldo para esta temporada.

¿Se quedará en la Juventus? ¿Volverá a Real Madrid? ¿Será el delantero que busca Guardiola en el Manchester City? ¿Se unirá a Lionel Messi en el PSG? pic.twitter.com/3CVlkNXkFK — 365Scores (@365ScoresApp) August 17, 2021

Cristiano Ronaldo aún cuenta con un año de contrato y podría marcharse como jugador libre durante el verano de 2022, cuando expire su vínculo con la Vecchia Signora.

