Carlo Ancelotti confía en el Chucky Lozano. Hirving Lozano se convirtió en el fichaje bomba del verano pasado para Napoli, tras ser solicitado por Carlo Ancelotti a la directiva de los Azzurri. Sin embargo, el mexicano batalló en su primera temporada con esta escuadra y no estuvo a las alturas de las expectativas que generó su llegada. Además, con el despido de Ancelotti, el Chucky perdió oportunidades y fue relegado a un rol de suplente.

Cuestionado por el rendimiento y futuro de Lozano, Ancelotti, exentrenador de Napoli, auguró éxito al canterano de Pachuca y lo calificó de un delantero “óptimo”. Asimismo, reiteró que Hirving ya pasó por su proceso de adaptación al balompié italiano, por lo que espera grandes cosas de él para la siguiente temporada.

Ancelotti: “Napoli esperienza positiva per me. Lozano per me rimane un ottimo attaccante” https://t.co/FxaHXeFbkZ pic.twitter.com/SV8RblsmTs

— Napoli Calcio News (@NapoliCalciogol) July 27, 2020