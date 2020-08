Cardenales regresarán a la acción el sábado ante Medias Blancas. Este viernes, las Grandes Ligas dieron a conocer que los Cardenales de San Luis regresarán a las actividades el sábado ante los Medias Blancas de Chicago. Los Pájaros Rojos jugarán por primera vez en 16 días, tras sufrir un estallido de COVID-19 al interior del equipo.

OFFICIAL: The @Cardinals, who have not played in two weeks, resume their season with a doubleheader against the @WhiteSox tomorrow beginning at 1:10 pm ET. @MLBNetwork

— Jon Morosi (@jonmorosi) August 14, 2020