Cardenales reanudarán su actividad el viernes ante Cachorros. Los Cardenales de San Luis regresarán a los diamantes el viernes, una vez que las Grandes Ligas dieron el visto bueno para que retomen su temporada tras el brote de COVID-19 que se presentó en el equipo. Los Pájaros Rojos se medirán en su casa (Busch Stadium) ante los Cachorros de Chicago.

#STLCards are out of their long-term Milwaukee hotel and have practices the next two days before facing Cubs on Friday. Hope remains for all 30 teams to be in action then.

— Jon Heyman (@JonHeyman) August 5, 2020