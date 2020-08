Cardenales de San Luis detecta cuatro casos más de COVID-19. Un día después de darse a conocer que dos jugadores de los Cardenales de San Luis dieron positivo a COVID-19, diversos reportes señalan que se detectaron cuatro nuevos casos en el equipo este sábado. De acuerdo a múltiples fuentes, tres de ellos sería integrantes del staff del equipo, mientras que uno sería un pelotero.

Fuentes: otros St. Louis Cardinals dan positivo por coronavirus https://t.co/UqSFLD1eKm — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) August 1, 2020

Hasta el momento, las Grandes Ligas ni el equipo han confirmado esta información. Debido a los resultados positivos del viernes, la MLB decidió suspender el arranque de la serie entre los Cardenales y los Cerveceros de Milwaukee y anunció que el partido se repondría el domingo, como parte de una doble jornada.

Friday night's game between the Milwaukee Brewers and St. Louis Cardinals has been postponed after the Cardinals had multiple positive coronavirus tests, sources told @JeffPassan. https://t.co/7GQ2p8cBsu — SportsCenter (@SportsCenter) July 31, 2020

Sin embargo, con estos nuevos casos en la novena, se desconoce si este sábado se podrá jugar en el Miller Park, casa de los Cerveceros. De acuerdo a reportes, la MLB decidiría suspender el juego de esta tarde, pero hasta el momento no se ha oficializado la noticia.

Cardenales de San Luis detecta cuatro casos más de COVID-19 y su serie ante Milwaukee está en riesgo

El día de ayer, los Cardenales informaron que todos los integrantes del equipo habían comenzado un proceso de aislamiento en el hotel en el que se alojan en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Los seis casos que presenta el equipo son la segunda cantidad más alta de las Grandes Ligas, solo por detrás de los 21 positivos confirmados en los Marlines de Miami.

All in all: If Cards’ spread is contained, the season almost certainly will continue. If it worsens, there is concern. As it stands, Marlins could play Baltimore (probably Wednesday with weather expected Tuesday) and Phils should return next week, too. St. Louis is the question. — Jeff Passan (@JeffPassan) August 1, 2020

Durante la tarde del viernes, Rob Manfred, comisionado de la MLB, sostuvo una conversación con Tony Clark, director del Sindicato de Jugadores, y le informó que si los casos continúan en ascenso se podría suspender la temporada. Según ESPN, la Liga ya habría comunicado a sus patrocinadores y televisoras que esta es una opción real.

The Cardinals’ doubleheader against Milwaukee is almost certain to be canceled tomorrow. The positives from Friday were via rapid tests. Once the more sensitive saliva tests confirm the results, the games would be called. Cardinals are simply hoping the spread is contained. — Jeff Passan (@JeffPassan) August 1, 2020

Según el reporte de ESPN, los jugadores de la MLB creen que este fin de semana será crucial para conocer el futuro de la campaña y que es probable que el lunes se anuncie la cancelación del calendario.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.