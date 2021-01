Caraglio defiende a sus ex compañeros del Cruz Azul.

El delantero habló en su presentación con Atlas, sobre el video donde se criticó el bajo nivel de los jugadores de La Máquina.

A pesar de estar en su presentación como jugador de Atlas, Milton Caraglio defendió a sus excompañeros en Cruz Azul ante las críticas que surgieron por su eliminación ante Pumas.

Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa La Cruz Azul, calificó de mediocre el rendimiento del equipo en su caída en semifinales .

“Todo eso me pareció una estupidez es la realidad. Ningún jugador saldrá a la cancha con esa mentalidad, son partidos de futbol y de todo se aprende. Hay que saber salir y no tener en la mente esas cosas”, respondió Caraglio luego de regresar con Atlas.

Incluso recalcó que su año con La Máquina fue complicado por una combinación de factores que lo frustraron.

“Arranqué con una lesión en enero, pandemia, tener tan pocos minutos es complicado y me tocó muy pronto estaba frustrado, pero siempre estuve apoyando hasta el último día que estuve en el club, no me gusta estar ahí cobrar y no jugar”, añadió.

El delantero también aseguró que no “viene a llenarle la cabeza a la gente” y que así como dejó al club con una buena imagen regresa motivado por reencontrarse con compañeros de su primera etapa.

Aunque Julio Furch causó baja por lesión, Caraglio recordó que se conocen de su paso por Arsenal y pueden complementarse cuando regrese.

