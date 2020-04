Cannavaro revela las dificultades que vivió en el Real Madrid. Uno de los sueños de los futbolistas es militar en los grandes del ‘Viejo Continente’. Sin embargo, cuando estás ahí, la exigencia y la responsabilidad pueden acabar con más de uno. Tal es el caso de Fabio Cannavaro, quien en 2006 llegó a la Casa Blanca con una Copa del Mundo y un Balón de Oro bajo el brazo.

En una entrevista con el portal italiano ‘Sky Sports’, Cannavaro recordó su paso por el Real Madrid. El ahora timonel del Guangzhou Evergrande de la Superliga China relató sus inicios como merengue. Explicó que le costó adaptarse al balompié de LaLiga y estuvo a punto de tirar la toalla.

Tras salir campeón en Alemania 2006 y proclamarse Balón de Oro en aquel año, ‘Il Capitano’ recaló en Madrid con cartel de estrella. En el cuadro merengue se reunió con su compatriota Fabio Capello quien ‘explotó’ el potencial del italiano.

“Se acercaba la Navidad, y todavía no tenía casa, vivía en un hotel. Llamé a Capello y le dije que no podía aguantar más, pidiéndole que me dejara descansar. Él me miró y respondió claramente: ‘No lo entendiste, no te voy a quitar’”, recordó el italiano.

“Allí entendí su calidad. En la ‘Juve’ tenía un equipo muy fuerte, tanto que en la final de Berlín entre Italia y Francia había muchos jugadores de la Juventus. En España, sin embargo, ganamos LaLiga al recuperar siete puntos en las últimas jornadas al Barcelona”, abundó Cannavaro.