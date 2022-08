Canelo tiene hambre de triunfo le advierte a GGG.

El boxeador mexicano recalcó que le molesta escuchar a Golovkin hablar mal de él.

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, dueño de todos los títulos de la división súper mediana, aseguró este sábado ser un boxeador más peligroso porque es como fiera herida después de su derrota en mayo pasado con el ruso Dmitri Bivol.

“Soy más peligroso en este momento; eso soy (una fiera herida); me estoy entrenando al 100 por ciento, entusiasmado, con hambre de triunfo. Mi meta es terminar por KO, quiero ganar antes de los 12 asaltos y ojalá se me dé la oportunidad”, dijo a la agencia EFE.

El combate llega en un momento de gran rivalidad, luego de que Golovkin calificó al mexicano de inseguro, lejos de ser el mejor y necesitado de crecer tras la derrota con Bivol.

“Me gusta respetar a los rivales, pero si me respetan, sino no. Me molestan tantas cosas que habló y sigue hablando cuando no está frente a mí”, reconoció el tapatío, ilusionado con lograr el KO 40 de su carrera ante el rival de turno.

GGG suma 42 victorias con un fracaso y un empate. Solo no ganó las dos veces que enfrentó a Saúl, sin embargo, el campeón súper mediano confesó no estar confiado y por eso cumple una de las mejores etapas de entrenamiento de su vida.

“Me preparo para el mejor Golovkin; es un peleador inteligente que pega fuerte y difícil de conectarlo, pero lo conozco; sé lo que tengo que hacer y vamos a llegar bien”.

Con una fortuna de decenas de millones de dólares, Álvarez es uno de los deportistas latinoamericanos más ricos, sin embargo, acepta que sus grandes objetivos no los puede comprar con dinero.

“Mi sueño es ser uno de los mejores en la historia del boxeo. El dinero es un bono y viene de la mano, pero lo único que quiero es ser uno de los mejores y eso se compra con trabajo”, aceptó.

