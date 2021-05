Canelo revela que supo cuando fracturó a Billy Joe Saunders. Saúl Álvarez logró descifrar a Billy Joe Saunders y lo finiquitó con un potente derechazo que obligó al británico a tirar la toalla tras el octavo round. En entrevista con TUDN, el Canelo aseguró que sintió y vio cuando sumió el pómulo derecho de Saunders con su impresionante upper.

🚨🔥 Billy Joe Saunders permaneció hospitalizado la noche de este sábado tras enfrentar a Canelo Álvarez. Sufrió múltiples fracturas en el ojo y será operado esta tarde. #CaneloSaunders #Canelo pic.twitter.com/FobC8TBQt2 — Fighters Magazine (@FightersMagz) May 9, 2021

“Yo le pegué y sentí que se le sumió, después lo vi y lo tenía sumido”, declaró el tapatío tras ganar un nuevo cetro del mundo. Álvarez señaló tras la pelea que sabía que el inglés no regresaría al cuadrilátero después de recibir ese duro impacto en su rostro.

Con este golpe vino la fractura de pómulo de @bjsaunders_ anoche vs @Canelo pic.twitter.com/kcr3AqhCOI — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) May 9, 2021

“Cuando sienten el primer golpe todo cambia, como decía Mike Tyson. Cuando le metí el upper llegué a la esquina y les dije que ya no iba a salir porque le había roto el pómulo”, agregó el Canelo sobre su contundente victoria la noche del sábado en el estadio AT&T, en Arlington, Texas.

Canelo revela que supo cuando fracturó a Billy Joe Saunders y que no regresaría a la pelea

Finalmente, Saúl ironizó con las polémicas que generó en la semana Billy Joe Saunders y la exhibición que dio sobre el ring. “No es lo mismo llamar al león que verlo venir. Aparte me ven, me muevo, sienten la pegada y se hacen chiquitos; no es lo mismo que con otros peleadores”, concluyó el peleador mexicano.

Billy Joe Saunders derrotado ayer por el Canelo tenía récord de 30-0 14 ko , ganó una medalla de plata en Beijing 2008. Que el Canelo los haga ver como bultos no debería de tener mayor reconocimiento para el Canelo? pic.twitter.com/1mLHMWVchd — Antonio de Valdés (@adevaldes) May 9, 2021

Saúl Álvarez aseguró que buscará unificar todos los cetros mundiales en las 168 libras en septiembre con un posible combate ante Caleb Plant, sin embargo, no se mostró muy confiado en que se pueda concretar la pelea y señaló que analizará a su próximo contrincante.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen