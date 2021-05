Canelo para Saunders ‘A ver si no se baja y corre’.

Saúl Álvarez también comparó al británico con Gennady Golovkin y restó importancia a su estilo.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez restó importancia al estilo de Billy Joe Saunders con quien se vio este día durante el pesaje e incluso lo comparó con Gennady Golovkin por toda la tensión que hubo previo al combate. Saunders aseguró que la mitad de los mexicanos odian al Canelo y lo apoyarán el sábado.

Luego de que Mayweather respondiera y se burlara de Canelo , el mexicano aseguró que todos sus rivales dicen lo mismo y hablan de vencerlo porque su “estilo es diferente”. Pero que ninguno lo ha hecho realidad.

“Todos dicen lo mismo, que no enfrento a un rival como ellos, que nunca he enfrentado a un peleador más grande, otros como Billy Joe Saunders con habilidades que él tiene. He enfrentado a todos, veremos el día de la pelea, sé las capacidades que tiene, a estos niveles debo adaptarme”. Comentó en charla con TUDN.

Respecto al estilo del británico Eddy Reynoso tiene la clave para ganar por nocaut en una pelea que asegura sólo será de un lado. Tras el incidente con gente de Saunders, Canelo aseguró que se desahoga diciendo malas palabras en inglés .

“A ver si no se baja y corre por toda la yarda del estadio. Vengo a ganar, estoy bien mentalizado de lo que debo de hacer, hay que tener paciencia, es un poco apestoso su estilo, se mueve mucho”.

Canelo advirtió que ya sabe cómo frenar a Saunders y dejó claro que no es la misma situación que cuando peleó con Gennady Golovkin y dio sus razones.

Canelo para Saunders ‘A ver si no se baja y corre’.

“No es lo mismo porque sé lo fanfarrón (Saunders) que es, allá si me calenté, pero hice la pelea para ganar. Aquí sé la persona que es, no me extraña”, cerró el mexicano.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen