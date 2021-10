Canelo entrena con shorts Dolce & Gabanna con diamantes.

Saúl “Canelo” Álvarez entrena con shorts Dolce & Gabanna. Que tienen incrustados diamantes Swarosvki. Se los mandan para que los use reveló el mexicano.

“Son Swarovski. Me los regalaron y también tengo otros ahí que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad es que entreno a gusto con ellos”. Agregó “me siento especial”, dijo Saúl Álvarez.

Por otra parte, habló sobre los riesgos que existen en el deporte: “Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea, porque no sabés si vas a bajar o no. Lo que les digo es que no se preocupen, que voy a morir feliz, porque es lo que amo”.

El Águila-Leones gana el primero a Pericos en el Serdán

Estampan su firma jugadores del Atlético Tetelcingo

En otro orden de idas, Canelo Álvarez asegura que la pelea contra Caleb Plant es personal. Saúl Álvarez ganó el primer asalto antes de subirse al ring para enfrentarse a Caleb Plant y tiene muy claro el significado que tendrá la pelea del próximo 6 de noviembre. En entrevista, el mexicano aseguró que su combate ante Plant se convirtió en algo personal para él, después de que ambos protagonizaron un violento primer careo.

“Creo que nunca he estado en nada similar en mi carrera, creo que sí es más personal que nunca, nunca había estado envuelto en algo así, es algo nuevo para mí”, dijo el Canelo sobre el significado de su siguiente pelea, en la que buscará unificar todos los títulos mundiales del peso supermediano.

Canelo entrena con shorts Dolce & Gabanna con diamantes.

Acerca de lo que espera de la exhibición, Álvarez adelantó que el inicio podría ser complicado, sin embargo, se mostró confiado en que podrá noquear a Plant antes del décimo asalto. “Creo que se van a dificultar los primeros asaltos, pero creo que en ocho o nueve lo voy a noquear”, añadió el pugilista jalisciense.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen