Canelo Álvarez sigue siendo el mismo.

Dijo que sigue siendo la misma persona previo a la pela ante Avni Yildirim.

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien se enfrentará al turco Avni Yildirim para defender los campeonatos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, habló sobre la humildad que cultiva en su vida después de publicar en redes sociales su nuevo y lujoso Ferrari.

En charla para TUDN con Iñaky Arzate, el tapatío aseguró que sigue siendo la misma persona y que sólo disfruta de los lujos producto del trabajo y esfuerzo de su vida.

Por lo tanto “en lo personal sigo siendo el mismo. He pasado muchas cosas, soy la misma persona seria, no soy muy social. Me ha ido muy bien en la vida gracias al trabajo que he hecho, que he estado dispuesto a pasar este sacrificio.

Mientras que “todo cuesta en esta vida, he pasado muchas cosas, he batallado mucho. La gente te ve aquí y piensa que es fácil, nada es fácil. Tenía que pasar lo que pasé, pero es tener en tu mente querer ser algo en la vida”, comentó.

Además sobre la ausencia del entrenador ‘Chepo’ Reynoso en su equipo para la pelea en Miami, Canelo confesó que le hace mucha falta, pero que está en constante comunicación con él.

Finalmente “siempre hace falta, ha estado con nosotros toda la vida y es muy importante. Lo tenemos a larga distancia, siempre está pendiente, lo queremos mucho y es parte de nosotros siempre”, aceptó el campeón.

