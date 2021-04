Canelo Álvarez revienta a Óscar de la Hoya. A finales de 2020, Saúl Álvarez rompió con Golden Boy Promotions e incluso llevó a la empresa a tribunales, después de que esta no concretó una pelea para él el año pasado. A casi medio año de este pleito, el Canelo aseguró que Óscar de la Hoya no busca lo mejor para sus representados, por lo que entendió por qué otros pugilistas han abandonado esta promotoría.

Canelo Álvarez le sacó sus trapitos al sol a Óscar de la Hoya 😬



Saúl lo exhibió asegurando que no hace nada en su promotora Golden Boy 😳https://t.co/9Ofn6gr625 — SoyReferee (@SoyReferee) April 29, 2021

“Cuando se fue Richard Schaefer de Golden Boy, se llevó a todos los peleadores a PBC (Premier Boxing Champions), y a mí también me quiso llevar, y fui el único que se quedó Golden Boy porque soy un hombre leal. Pero luego entendí por qué se fueron todos y por qué se fue Richard, porque los que están en Golden Boy Promotions nada más quieren ver su beneficio y no el de los peleadores”, declaró el boxeador mexicano en entrevista con Graham Bensinger.

En Golden Boy Promotions: "No hay lealtad, ni siquiera conocen eso” #Canelo. https://t.co/XbbeCTGzJK — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 29, 2021

Asimismo, el Canelo aseguró que de la Hoya no tiene un papel relevante en el Golden Boy Promotions, debido a que se ocupa en ingerir bebidas alcohólicas y ver otros asuntos.

“No me gusta hablar mucho de la gente, pero siempre he sido una persona leal, y siempre lo fui con Golden Boy, él no es Golden Boy, él no hace nada en Golden Boy, él se preocupa en tomar y andar en otras cosas, él no es Golden Boy. Las decisiones las toman otras personas”, agregó el mexicano.

#Canelo se soltó como nunca con @GrahamBensinger y habló de todo:



✅ Su opinión sobre #Mayweather vs. Logan Paul.

✅ La razón por la cual dejó a Oscar de la Hoya.

✅ Aseguró no temer a la muerte sobre el ring.



👇 Mira todo lo que declaró. pic.twitter.com/jysqDOfC6e — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 29, 2021

Tras romper con Golden Boy Promotions, Saúl Álvarez acordó una pelea en diciembre de 2020 y con esto acabó con una sequía de más de un año sin pelear. El Canelo no tuvo problemas y venció por decisión unánime a Callum Smith.

