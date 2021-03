Canelo Álvarez pudo evitar combate contra Avni Yildirim.

Mauricio Sulaimán aclaró que el mexicano pudo haber tomado la designación de Campeón Franquicia.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aclaró que Canelo pudo haber optado por no enfrentar a Avni Yildirim y aprovechar su estatus como Campeón Franquicia, luego de las críticas que recibió el organismo.

“Yildirim era el retador obligatorio. Lamento que no haya sido una gran pelea como todos esperábamos. Asumo toda la responsabilidad del estatus de Avni como rival obligatorio. Tenemos que seguir adelante y darles a los aficionados lo que merecen ver.

“Canelo optó por no usar la designación de Campeón Franquicia. Quería ganar el título de las 168 libras y quería hacer lo obligatorio”, comentó Sulaimán para DAZN.

Después de vencer en el tercer round, ‘Canelo’ Álvarez manifestó que no tenía opción de escaparse de dicha contienda con el turco, ya que de no hacerlo habría sido despojado del cinturón del CMB.

Días después del espctáculo en Miami, Florida, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, especificó que Canelo tiene la opción de hacer válida su calidad de Campeón Franquicia para evitar este tipo de contienda disparejas en el futuro.

“Creo que la designación de Franquicia es buena. Si al final no funciona, no lo continuaremos”.

“Lo estamos haciendo para ver hacia dónde conduce. (La pelea entre Canelo y Yildirim) es un ejemplo donde no se usó, pero mañana si quiere usarlo después de unificar, eso es bueno porque no tiene que hacer cumplir mandatos que no estén al nivel”, concluyó.

