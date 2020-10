Canelo Álvarez noquea a Trump con una salvaje declaración. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos están a dos semanas de distancia y una estrella del boxeo mexicano ya tomó partido en esta contienda. En entrevista, Saúl Álvarez reiteró las críticas que realizó hace algunos años a Donald Trump, en relación a las constantes acusaciones que hace el mandatario estadunidense en contra de los latinoamericanos.

'Canelo' Álvarez estalla contra Donald Trump: "Los latinos venimos a trabajar" https://t.co/MFCCmcJesJ pic.twitter.com/13G7Vaafnp — La Afición (@laaficion) October 16, 2020

“No ha cambiado y la reitero. No son palabras para hablarnos a nosotros. Como te digo, aquí la gente viene a trabajar. Los latinos venimos a trabajar y ahora sí que al “sueño americano” como dicen. No me arrepiento porque dije lo que tenía que decir”, expresó el Canelo en una plática con la cadena CNN.

Saúl “Canelo” Álvarez compartió su visión sobre el presidente Donald Trump con @EliperezCNN.

¿Estás de acuerdo con la opinión del boxeador mexicano? https://t.co/WBfIuHGJLh — DeportesCNN (@deportescnn) October 13, 2020

En 2015, el pugilista jalisciense aseguró que Trump ofende a los latinoamericanos con sus adjetivos calificativos y acusaciones infundadas, por lo que se puso del lado de los millones de nacidos en América Latina que viven en los Estados Unidos.

Canelo Álvarez noquea a Trump con una salvaje declaración a dos semanas de las elecciones de Estados Unidos

“Los latinos venimos a trabajar, a salir adelante, es lo único que venimos a hacer y yo estoy con los latinos, soy uno más de ellos, que viene a salir adelante y creo que lo que está haciendo ese señor nos ofende nada más a la gente latina”, añadió el mexicano.

El boxeador mexicano, Saúl Álvarez (@Canelo), dejó en claro su postura frente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.👇🥊https://t.co/dCtNVAUcPA — El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 16, 2020

Saúl Álvarez es uno de varios deportistas que se han expresado en contra de Donald Trump. Colin Kaepernick, LeBron James, Megan Rapinoe son solo algunos de los atletas que han criticado severamente la administración del magnate del país y el discurso divisor que ha realizado desde que llegó a la Casa Blanca.

