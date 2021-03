Canelo Álvarez noquea a David Faitelson en redes sociales. El lunes, el equipo de Saúl Álvarez brindó su segundo nocaut en cuestión de tres días, pero en esta ocasión la víctima no fue un pugilista. Después de que Eddy Reynoso reventara a David Faitelson en redes sociales, llegó el turno de hacer lo propio para el Canelo, quien una vez más se fue con todo contra el periodista de ESPN.

Hay personas “TÓXICAS “ en el periodismo deportivo y tú!!

Como chingas ,nada más la de nosotros te cabe cabron!!

Perdón a todos los que lean esto por ser grosero pero que castroso es este sujeto!!viva méxico 🇲🇽 https://t.co/Ofw15ij1oP — EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) March 1, 2021

Ante las múltiples críticas que lanzó Faitelson contra Álvarez y su equipo por aceptar pelear ante Avni Yildirim, Canelo rompió el silencio y las redes. A través de su cuenta de Twitter, el boxeador jalisciense llamó “intento de periodista” y “frustrado” a David. “Mendigo intento de periodista frustrado”, escribió.

Mendigo intento de periodista frustrado. https://t.co/Igl8NajkE3 — Canelo Alvarez (@Canelo) March 1, 2021

Previamente, su mánager, Eddy Reynoso, lanzó el primer gancho al periodista: “Hay personas “TÓXICAS “ en el periodismo deportivo y tú!! Como chingas, nada más la de nosotros te cabe cabron!! Perdón a todos los que lean esto por ser grosero pero que castroso es este sujeto!! viva México”, escribió el entrenador de Saúl.

Ante los golpes cibernéticos que recibió, David Faitelson no guardó silencio y respondió, pero no con la misma intensidad. El periodista de ESPN pidió “tranquilidad” al equipo del Canelo y señaló que no es culpable de que Álvarez haya peleado contra un “costa de papas” el sábado por la noche.

Saúl “El Canelo” Álvarez @Canelo y Eddie Reynoso @CANELOTEAM deben tranquilizarse. El sábado era el momento de “tirar golpes”. Yo no tengo la culpa de que el rival haya sido un “costal de papas”… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 1, 2021

“Saúl “El Canelo” Álvarez @Canelo y Eddie Reynoso @CANELOTEAM deben tranquilizarse. El sábado era el momento de “tirar golpes”. Yo no tengo la culpa de que el rival haya sido un “costal de papas”…”, respondió Faitelson.

