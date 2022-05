Canelo Álvarez: “Me tocó perder y hay que aceptarlo”.

Decisión unánime que favoreció al ruso en Las Vegas.

El ruso Dmitry Bivol retuvo el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer por decisión unánime al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, considerado el mejor boxeador libra por libra del momento.

La noche en la T-Mobile Arena de Las Vegas no le sonrió al mexicano, quien una vez que la campana sonó, sabía lo que el destino le había preparado: una caída ante un campeón aún invicto que no le huyó al reto y no dudó en decir ‘sí’ al pleito número dos contra el mexicano.

Saúl, por su parte, hizo autocrítica y de inmediato su cabeza la colocó en la revancha.

“Ninguna excusa, es un gran peleador, un gran campeón. Me tocó perder y hay que aceptarlo (…) Esto no se queda así”.

Dmitry Bivol tuvo las tres tarjetas a su favor, con registros de 115-113 y mantuvo el invicto en su carrera con 20 triunfos, 11 por la vía rápida; Álvarez tiene ahora 57 victorias, 39 por nocaut, dos empates y dos derrotas.

“Estoy listo para volverlo a enfrentar y ahora quiero que me traten como campeón”, dejó Bivol para todos sus detractores.

Álvarez, campeón indiscutible de los supermedianos, no perdía desde 2013 cuando cayó ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr.

Por su parte, Bivol dijo que “me probé hoy que soy el mejor. Mantuve mis cinturones. Es un gran campeón, lo respeto mucho. El error del ‘Canelo’ fue que solo tiró golpes de poder tratando de tirarme”, explicó luego de finalizar el combate.

