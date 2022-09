Canelo Álvarez: Me quedo contento con el triunfo.

El mexicano reconoció que una lesión en la mano no le ha permitido estar al cien en sus últimas peleas.

Una lesión en la mano izquierda provocó que Saúl “Canelo” Álvarez no pudiera estar al cien por ciento en la pelea que definió su trilogía ante el kazajo Gennady Golovkin.

El peleador mexicano se dijo contento por su triunfo por decisión unánime, pero explicó cómo le ha afectado la lesión, misma que arrastra desde su combate ante Caleb Plant.

“A pesar de que tengo que hacerme una cirugía en la mano y de algunas lesiones, di una gran pelea y me quedó muy bien con el resultado, estoy muy contento, di lo mejor de mí y es un gran resultado.

“Es como si fuera una limpieza de los meniscos de la rodilla, tengo muchas callosidades, muchos excesos en la mano, me los van a quemar con láser. Requiero esa cirugía y seis semanas de recuperación”, dijo Álvarez a TV Azteca tras su pelea ante Golovkin.

El mexicano reconoció que ahora su prioridad es someterse a cirugía y volver a entrenar lo más pronto posible.

“No batallé para el peso, pero a veces no se puede entrenar al cien por ciento cuando tienes una lesión, das lo mejor de ti, pero a final de cuentas tienes que tirar madrazos para agarrar condición, es boxeo, no un maratón.

“Mi mano no me dejó estar al cien por ciento, pero me quedo tranquilo con el resultado. Tengo que cuidarme la mano, recuperarme y volver más fuerte el próximo año”, explicó Álvarez.

Finalmente, “Canelo” aseguró que buscará la revancha contra Dmitry Bivol, pero esto depende del resultado del ruso en su pelea ante el también mexicano Gilberto Ramírez.

“La lesión la traigo desde la pelea con Caleb Plant, pero por desidia uno piensa que no pasa nada, y pues ahí está el resultado (contra Dmitry Bivol. Fue mucha impotencia para mí, no me gusta perder, me pegó en el orgullo, pero hay que seguir adelante y aquí estamos.

“Obviamente esa es la idea (la revancha con Bivol), pero tenemos que esperar el resultado de su pelea con el “Zurdo” Ramírez, quiero que gane el “Zurdo” obviamente, si gana él pues ya no tendremos la revancha”, sentenció.

Finalmente, “a Golovkin le agradecí por brindarle estas tres peleas a la afición, por compartir el ring con él, es uno de los mejores en el boxeo, es un gran peleador y lo hizo muy bien. No sabemos si habrá una cuarta pelea, ya veremos.

