Canelo Álvarez manda mensaje a Caleb Plant. Saúl Álvarez no ha ocultado su intención de unificar los cuatro títulos mundiales del peso supermediano y espera concretar una pelea con Caleb Plant en septiembre para conseguirlo. Sin embargo, Canelo deja de lado la posibilidad de enfrentar a otros boxeadores en caso de que no pueda cerrar el combate ante el estadunidense.

“No me importa quién sea, el que sea estoy listo para quien sea, pero como saben quiero unificar títulos, me falta un campeón más, es Caleb Plant, ojalá se pueda dar la oportunidad y si no hay otros campeones por ahí y nadie me va a parar”, dijo Álvarez durante la función del sábado por la noche que protagonizó Julio César Chávez.

Canelo habló sobre lo que viene en su carrera y mencionó que buscará ganar cada uno de los combates que protagonice en el futuro. “Lo más que se pueda, yo solo voy adelante, queriendo hacer historia y lo que se me ponga enfrente es lo que voy a ir logrando”, añadió.

Álvarez ha peleado en tres ocasiones en los últimos seis meses, en lo que fue su regreso a los cuadriláteros. El jalisciense venció a Callum Smith en diciembre por decisión unánime y subió de nueva cuenta al ring en febrero para hacer la defensa obligatoria de su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Avni Yildirim, a quien derrotó en tan solo tres rounds.

El mes pasado, Canelo tuvo una complicada pelea ante Billy Joe Saunders, sin embargo, con un uppercut en el octavo episodio terminó con el británico y sumó su tercer título mundial de la categoría de los supermedianos.

