Canelo Álvarez ignora acusaciones de Billy Joe Saunders. A dos semanas de que enfrente a Saúl Álvarez, Billy Joe Saunders realizó una polémica declaración al señalar que la pelea podría estar arreglada, debido a que el Canelo comenzó a planear su siguiente combate. Ante estas acusaciones, el mexicano no se quedó callado y respondió a las controvertidas aseveraciones de su contrincante.

‘Son excusas’; Canelo Álvarez niega que pelea ante Billy Joe Saunders esté arreglada https://t.co/3fojKVaOVz pic.twitter.com/LllhBZWBYI — MedioTiempo (@mediotiempo) April 23, 2021

El Canelo aseguró que el británico comenzó a poner excusa, tal vez en anticipación a una derrota, por lo que restó importancia a los dichos de Saunders. “Medios de Inglaterra no pueden venir, porque no los dejan. Lo demás es hablar, son excusas. Está poniendo excusas antes de tiempo”, declaró el pugilista tapatío en entrevista con Fino Boxing.

¡Canelo Álvarez le respondió a Billy Joe Saunders sobre que la pelea está arreglada! Aquí está su respuesta. https://t.co/PXsw6MzKo7 — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) April 23, 2021

Álvarez no quiso ahondar más sobre las acusaciones de Saunders y señaló que se concentra en su preparación y mostró su confianza en que saldrá victorioso. “Yo a lo mío, me voy a subir a ganar el 8 de mayo, a lo que yo quiero hacer”, añadió.

Hace unos días, Billy Joe se quejó por el nombramiento de un juez mexicano para su pelea ante el Canelo y aseguró que no tendrá una “cancha pareja” por esta situación. “No he llegado aún al fondo de ese asunto, pero quiero que alguien me explique, pero, de entrada, no es algo aceptable, no es una cancha pareja, ¿o sí? Seamos justos, he estado callado, pero no estoy ciego”, dijo el inglés a IFL TV.

"COMO SIEMPRE, HAY POLÉMICA ALREDEDOR DEL 'CANELO'"@fersch_4 cree que a Billy Joe Saunders le 'jalaron las orejotas' tras hablar de su pelea ante Saúl Álvarez#CentralFOX pic.twitter.com/czyxLu05s4 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 23, 2021

Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders se encontrarán el próximo 8 de mayo en una pelea que promete ser la mejor del 2021. El combate se llevará a cabo en el estadio AT&T, en Arlington, Texas, en la casa de los Vaqueros de Dallas de la NFL.

