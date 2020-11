Canelo Álvarez confirma que peleará en 2020. Saúl Álvarez ganó su batalla legal contra Golden Boy Promotions y DAZN y consiguió romper el contrato que tenía con ellos, que en su momento fue el más importante de la historia del deporte mundial, y se convirtió en agente libre. El Canelo confirmó que regresará a los rings y señaló que probablemente la próxima semana anuncie la fecha y rival de su próxima pelea.

🥊 Canelo Álvarez ya sonríe tras renunciar al mayor contrato de la historia del deporte ➡️ https://t.co/KCE0GrfDfR pic.twitter.com/tSsxbMCzhh — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) November 8, 2020

“Espero que la siguiente semana podamos tener algo hecho, concreto y poder anunciarles qué día, con quién, dónde y va a ser un momento muy especial”, declaró el pugilista jalisciense en entrevista con Tv Azteca el sábado por la noche.

#CaneloEsAzteca🧔 🥊#HayTiro 🥊 "Es normal que cuando eres el número 1, todos quieren pelear contigo. Es un halago para mí": Canelo Álvarez para Rodolfo Vargas en entrevista exclusiva. 🔴 Disfruta el evento en: https://t.co/ADVK0yqpyq pic.twitter.com/bKO2OMwvzc — Box Azteca (@BoxAzteca7) November 8, 2020

El mexicano reiteró su deseo de cerrar el año con un combate y mencionó que está dispuesto a pelear en navidad si es necesario. “No me importa si es el 19 (de diciembre) o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa”, agregó.

Canelo Álvarez reveló que desea convertirse, junto a Eddy Reynoso, en promotor y aceptó que podría asociarse con cualquier promotora para concretar su regreso a los rings y cerrar buenas peleas a futuro.

Finalmente Canelo Álvarez logró zafarse de Golden Boy y DAZN, ahora a jugar las fichas con inteligencia. Ojalá ahora sí, lo veamos con más frecuencia en el ring y tomando riesgos. Unificando campeonatos y honrando su posición en el ranking libra por libra. 🔥🎙👊🥊 — Jorge Eduardo Sánchez (@JESanchez_ESPN) November 6, 2020

“Es uno de los días más importantes de mi carrera. Y creo que vienen cosas muy buenas. La idea que tenemos Eddy y yo es ser promotores y tener copromociones con cualquier promotor, hacer buenas peleas y darle al público lo que se merece”, finalizó.

