Canelo Álvarez calienta su pelea contra Caleb Plant. Saúl Álvarez calentó su esperado combate ante Caleb Plant, a poco menos de dos meses de que se enfrenten en Las Vegas, Nevada, y aseguró que el boxeador británico “habla mucho”, algo que piensa cobrarle sobre el ring.

“Como dicen, perro que ladra no muerde, yo la verdad que no ladro mucho, pero sí muerdo, ya lo han visto, no sé por qué diga eso, el que está hablando mucho es él, pero se lo voy a cobrar el 6 de noviembre”, declaró el Canelo en conferencia de prensa virtual en la que promoción su función.

El jalisciense se mostró molesto por todo lo que Plant ha dicho en las últimas semanas sobre él y anticipó que buscará arrancarle la cabeza una vez que sea vean en el cuadrilátero.

“Mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta soltarlas con inteligencia, es lo que he aprendido durante todos estos años y la experiencia es la que me da la paciencia y me da la manera de hacerlas cosas, de estar con ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza, pero al mismo tiempo hacerlo con mucha inteligencia”, añadió.

Sobre el apoyo que ha recibido Plant por parte de Andre Ward, Álvarez se despreocupó y señaló que, incluso si enfrentara a los dos, podría vencer a ambos. “No me preocupa en lo absoluto, al final de cuentas vamos a estar él y yo arriba del cuadrilátero y si se suben los dos, no tengo problema, no me preocupa, se pueden juntar tres o cuatro y no tengo problema”, concluyó.

Este martes se dio a conocer que el combate entre Álvarez y Plant se celebrará el próximo 6 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada.

