Canelo Álvarez: Benavidez no ha ganado nada.

El mexicano dice que peleará contra quien sea porque ha enfrentado a los mejores del mundo.

Tras vencer a Golovkin por decisión unánime , ‘Canelo’ Álvarez fue cuestionado sobre una supuesta negativa a pelear con David Benavidez; el mexicano explotó en conferencia, pidió respeto a su carrera y dejó claro que Benavidez no ha ganado nada y peleará con quien sea.

“Escuché al papá diciendo tantas cosas y no tengo por qué hacerle caso; malas palabras y ofendiéndome, pero ¿qué ha hecho su hijo? Peleando con un campeón del mundo nada más, y con todos los demás peleadores perdedores. No me falten al respeto con eso por favor, siempre toda mi vida han dicho que no quiero pelear con tal, peleo, le gano y sale otro. No falten al respeto a mi carrera porque he hecho muchísimas cosas y he peleado con lo mejor del mundo desde que tengo razón”.

Canelo Álvarez: Me quedo contento con el triunfo

Triplete de Son Heung Min en goleada del Tottenham

Tras arremeter contra Benavidez, Canelo aclaró la frase de no pelear contra mexicanos, pero sentenció que toda su carrera ha enfrentado a los mejores de la nacionalidad que sean y no tiene problema con ello.

“Cuando digo que no peleo con mexicanos es porque siento que los represento, ellos pueden pelear entre mexicanos porque no es lo mismo que yo, y no quiero soñar arrogante, pero represento a mi país en todo el mundo. He peleado con los mejores del mundo, como dice la canción: ‘a los mejores del mundo me les he pegado un tiro’, he hecho muchas cosas en el boxeo, entonces por qué crees que no voy a pelear con Benavidez, por favor no lo hagas….

David Benavidez nació en Arizona y su padre es originario de Guerrero. Tiene 25 años y ganó dos veces el título mundial del CMB en los súper medianos. Fue el campeón más joven.

Canelo Álvarez: Benavidez no ha ganado nada.

Tiene récord de 26 peleas y todas ganadas, 23 por la vía del cloroformo. Una de ellas fue por KOT frente a Anthony Dirrel en el 2019 a quien le arrebató la foja de su categoría.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ