Canelo Álvarez ayuda a mujer que se caracterizó como él en un video viral. Saúl Álvarez no solamente es conocido por sus grandes actuaciones y triunfos arriba de un ring, sino por su altruismo y empatía debajo de los cuadriláteros. El Canelo nuevamente hizo muestra de su lado humano y atendió el llamado de una mujer que se caracterizó como el boxeador tapatío para pedir ayuda.

Por favor ayúdenme a dar RT y arrobar para que este vídeo llegue a @Canelo. Es un vídeo para poder seguir viviendo ❤️ pic.twitter.com/y1BBheWMFA — Sahiye Cruz Villegas (@sah_ye) March 25, 2021

“Me caracterizo del Canelo para hacer un llamado a su corazón. Me iba a grabar de esta forma para que vean que está pasando el hierro por el catéter. Es necesario que me trasplante, quiero una nueva forma de vida. Son 500 mil con todo lo que se necesita, ayúdenme a que este video llegue al Canelo para que me pueda ayudar con lo que él pueda”, declaró Sahiye Cruz.

Un número de teléfono por favor 👊🏻 https://t.co/Yl6aaMUNor — Canelo Alvarez (@Canelo) April 4, 2021

El mensaje se volvió viral en poco tiempo en las redes sociales y llegó al time line de Álvarez que respondió con la petición por “un número de teléfono por favor”. La respuesta de Cruz, quien se se atavió con un pelo y barba rojiza, al estilo del boxeador mexicano, no se hizo esperar y proporcionó toda su información al Canelo.

Saúl acusó de recibidos los datos que proporcionó la mujer y se ganó un sinfín de buenas respuestas en su cuenta de Twitter. Anteriormente, el Canelo ha apoyado a niños con cáncer para pagar sus tratamientos y a fundaciones que ven diversos temas sociales.

Saúl Álvarez regresará a la actividad el próximo mes cuando se mida ante el británico Billy Joe Saunders, en pelea programada a realizar en el estadio AT&T en Arlington, Texas.

