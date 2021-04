Canelo Álvarez asegura que vencería a Floyd Mayweather si lo volviera a enfrentar. Saúl Álvarez sufrió su única derrota como boxeador profesional ante Floyd Mayweather en 2013, sin embargo, cree que esta situación no se replicaría si se enfrentaran en este momento. El boxeador tapatío aseguró que sería un combate totalmente diferente debido a que está más maduro que aquel momento.

“Sin duda, sería muy diferente, soy un peleador más maduro, sería una pelea totalmente diferente, con más experiencia. Aprendí bastante. Dije que esto no me iba a parar, quiero ser el mejor del mundo en algún momento, me dolió mucho porque quería ganar, pero Dios sabe porque hace las cosas”, declaró el Canelo en entrevista con la cadena TUDN.

Asimismo, el pugilista mexicano reveló que ya piensa en la fecha de su retiro y aseguró que esta llegará en siete años a partir de este momento. “El ir caminando al cuadrilátero va a ser de los momentos que más extrañe cuando me retire, 7 años más, hablo porque en algún momento me voy a retirar”, agregó.

Finalmente, habló sobre su próxima pelea, la cual será ante Billy Joe Saunders, y señaló que en teoría será uno de los rivales más complicados que haya enfrentado a lo largo de su brillante y exitosa carrera.

“Eso lo veremos el 8 de mayo, pero se supone que sí (es el mejor rival que podía enfrentar), es un peleador que se mueve mucho, zurdo, con experiencia, se supone que es uno de los rivales más difíciles que voy a enfrentar”, finalizó Saúl Álvarez.

