Canelo Álvarez asegura que los boxeadores mexicanos no se rajan. A dos semanas de su pelea ante Billy Joe Saunders, Saúl Álvarez aseguró que los boxeadores mexicanos se caracterizan por ser echados hacia adelante y “nunca rajarse” y puso un alto a las críticas que ha recibido por su estilo para encarar las peleas.

Canelo Álvarez mencionó que los boxeadores mexicanos 🥊🇲🇽 además de "nunca rajarse" saben moverse bien en el ringhttps://t.co/1i499nLjId — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 23, 2021

“La mentalidad que tiene el peleador mexicano es de nunca rajarse, siempre dar lo mejor de él hasta el final. Eso es algo que hace mucho la diferencia”, declaró el Canelo durante una entrevista con ESPN.

"El estilo mexicano no es intercambiar, dar y recibir, ser derribado y levantarse; No creo que sea eso", dijo el Canelo Alvarez ¿Están de acuerdo? DETALLES 👇 https://t.co/NL5nHz7ZtR — Frases de Boxeo (@FrasesdeBoxeo) April 23, 2021

Álvarez se defendió de las personas que critican su estilo y por no ir lo suficiente al ataque y mencionó que este no es el estilo mexicano. El pugilista tapatío recordó que existen muchos formas para practicar esta disciplina y señaló que los mexicanos saben moverse, pegar y evitar los golpes.

“Para mí no es el estilo mexicano el ir y recibir golpes, dar y que te tumben y levantarte; yo creo que eso no es. Hay muchos estilos en el boxeo mexicano y ha habido durante toda la historia del boxeo. Ahí está Gilberto Román, se movía muy bien, muchos peleadores que tienen diferente estilo. Creo que el boxeo mexicano también sabe moverse, pegar y que no te peguen”, añadió Saúl Álvarez.

¡PORQUE COMO EL PUGILISTA MEXICANO NO HAY DOS!🥊@Canelo Álvarez aseguró que en la historia varios peleadores han tenido características en común que les han permitido realizar una carrera brillante😎https://t.co/JoTG5FqhLq pic.twitter.com/2CGtL5s42u — MARCA Claro USA (@MARCAClaroUSA) April 23, 2021

Canelo Álvarez se medirá el próximo 8 de mayo en Arlington, Texas a Billy Joe Saunders, en una pelea que tiene el potencial para ser la mejor de 2021. El mexicano y el británico luchará frente a 70,000 personas en el estadio AT&T, casa de los Vaqueros de Dallas.

