Candidatos y Caballos Negros.

Con el formato en el que se desarrolla el futbol mexicano, siempre ha sido útil cuestionarnos en qué momento comienza verdaderamente el torneo. Me refiero a cuando empiezan a configurarse los candidatos y se dejan atrás las primeras jornadas en las que suceden irregularidades, pues estas a menudo parecen ser de mero acondicionamiento.

Me parece que estamos entrando en ese punto. Usualmente reconozco dicha etapa entre las fechas número siete y nueve del campeonato, que son las que transcurren al día de hoy.

Lo de América es, una vez más, al menos para tomarlo en cuenta. Se criticaba mucho que en sus primeros tres partidos dividieran puntos en cada uno de ellos. Ahora, son tres victorias en los últimos cuatro compromisos y lo de Henry Martín Mex con nueve anotaciones en siete enfrentamientos es para que cambie el discurso que lo rodea. No es nada más las cifras que genera – acaba de entrar a los diez mejores goleadores del azulcrema – sino que se nota una evolución en sus capacidades técnicas.

En Nuevo León seguirán presionando, los de Vucetich llegaron a seis victorias consecutivas con una idea bien adherida y un plantel que tiene más profundidad en la banca que muchos otros equipos en su once titular, y en San Nicolás se aferran al plan grande pese a la repentina salida de Diego Cocca; a ver si Chima Ruiz puede cumplir las exigencias en lo que dura su interinato.

Y lo mejor que le pudo pasar a Pachuca fue que en la Federación eligieran a Cocca como nuevo técnico nacional. Los de La Bella Airosa todavía no sufren de ‘campeonitis’ y las bajas de Ibáñez y Guzmán no se han traducido en decadencia de nivel. Es lo que pasa cuando respetas un proceso y el estilo está definido; todo proyecto tiene fecha de caducidad, pero el de Almada con los Tuzos no se ve pronto.

Guadalajara ha experimentado mejoría con Paunovic, pero tienen serios problemas en la última decisión; León comienza a recuperar confianza con Nicolás Larcamón, aunque siento el proyecto un tanto corto de variantes; siempre le voy a dar el beneficio de la duda al Toluca de Ignacio Ambriz, por más irregulares que estén siendo; y los Pumas de Rafa Puente dejan buenas sensaciones, sin embargo, han tenido errores que no les permiten consolidarse.

Juárez y Atlético San Luis están teniendo buen arranque y los veo como un par de caballos negros que serán incómodos de aquí hasta el repechaje, incluso liguilla; valdrá la pena ver también a Xolos y su evolución con Miguel Herrera como entrenador, porque mi apuesta es que igualmente los veremos en los doce primeros al final de la etapa regular.

Comenzó la liga.

